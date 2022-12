TOTALMENTE INESPERADO. Para sorpresa de muchos, Alicia Retto se despidió este viernes 30 diciembre de la conducción de “ATV Noticias: Edición Matinal” para emprender nuevos retos profesionales fuera de ATV.

La periodista no pudo evitar conmoverse luego del video de despedida que le preparó la producción, en el que aparecieron los camarógrafos, asistentes, sonidistas, productores, maquilladora, vestuaristas y hasta su excompañero deseándole lo mejor en el 2023.

“Gracias por tus consejos”, “Querida amiga, te deseo lo mejor en este nuevo camino”, “Cómo te voy a extrañar”, “Muchos éxitos en tu vida profesional y te vamos a extrañar”, fueron algunos de los mensajes que recibió Retto.

Ante las muestras de cariño, Alicia Retto se emocionó hasta las lágrimas y también brindó unas palabras de despedida al equipo que la viene acompañando desde hace catorce años. Además, explicó algunos motivos por los que deja ATV.

“Hoy me toca también despedirme a mí, después 14 años, me toca despedirme de ATV. Despedirme de mi Matinal, que es mi hijo, que es mi programa. Cuando yo llegué a este canal, llegué para sumar como reportera de los enlaces en vivo para este noticiero, pero miren cuántas cosas han pasado, cuántos programas, y con cuántos compañeros he compartido. Aquí me tienen frente a este matinal, dejándolo en un gran momento” , expresó la conductora.

Como se recuerda, el viernes 23 de diciembre su excompañero, Fernando Díaz también cerró su etapa en dicho noticiero. Hasta el momento se desconoce quiénes serán las figuras que ocupen el lugar de Alicia Retto y Fernando Díaz en “ATV Noticias: Edición Matinal”.

Alicia Retto sorprende al anunciar su salida de “Edición Matinal de ATV”

Fernando Díaz se conmueve al despedirse de Alicia Retto

El viernes 23 de diciembre fue el último día de Fernando Díaz frente al noticiero “ATV Edición Matinal”, por ello, el equipo de producción sorprendió al periodista con emotivo video de despedida, en donde sus compañeros le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos.

Díaz no pudo ocultar su emoción por las buenas vibras que recibió en su salida de ATV, además aprovechó para agradecer a su compañera de conducción Alicia Retto y también a todo su equipo que lo acompañó por casi 12 años de arduo trabajo.

“Gracias equipo, gracias a todos los que han hecho este video. Gracias porque creo que lo que hemos hecho en este programa es de todos. No solamente somos Alicia Retto y yo, el matrimonio televisivo, sino toda esta gran familia. Un equipo chiquito, pero ganador”, comentó bastante emocionado.

En otro momento, dejó en claro que su salida de ATV no es más que un hasta pronto. “Yo creo que las personas no desaparecen, solo nos vamos un momento y la vida continúa. Me los llevo en el corazón a todos, los quiero, los voy a querer siempre. Gracias por las puertas abiertas. Gracias a todos, no pensé que este momento iba a llegar tan rápido”, añadió.

