Allison Pastor sorprendió a todos al retirarse de la pista de baile de ‘Reinas del Show’ luego de quejarse de la producción y las trabas que le habrían puesto para no llegar a la final del reality que conduce Gisela Valcárcel, con quien tuvo una fuerte discusión.

“No, no (No es tirar la toalla) Me voy contenta y feliz que hice las cosas bien y eso es lo que me queda. Pregúntale a Armando, él sabe (por qué no me fui antes)”, dijo a ‘Reinas del Show’ a su salida de América TV.

Trome | Allison Pastor anuncia su 'retiro' de Reinas del Show (América)

El tenso momento inició cuando los jurados Santi Lesmes y Belén Estévez se mostraron descontentos con su presentación, fue entonces cuando Pastor no se quedó callada y despotricó contra la producción al decir que, desde un inicio, no se sentía feliz con la música, edición y más.

Ante ello, la popular ‘señito’ le recriminó el por qué esperó hasta la recta final del reality y no renunció antes ante sus constantes quejas. Allison solo atinó a decir que ya había conversado con el productor.

ERICK ELERA RESPALDA A SU ESPOSA ALLISON

Todos quedaron impactados. Luego que Allison Pastor se quejara en vivo y en directo de la producción de ‘Reinas del Show’, su esposo Erick Elera le dio todo su respaldo y no dudó en compartirle un tierno mensaje.

El actor, a través de sus Stories de Instagram, compartió un breve mensaje en el que le mostró todo su apoyo a la madre de su hijo. “Te amo”, fueron las palabras que el también cantante le dedicó a la deportista.