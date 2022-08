Luego del sorpresivo regreso a Susan Ochoa a un programa de Gisela Valcárcel, Allison Pastor fue consultada si ella volvería, esto debido a que ella también renunció a “Reinas del Show” luego de un cruce de palabras con la ‘señito’.

“Bueno yo creo que sí está ahí porque han conversado antes, se habrán dado el abrazo de la paz, creo yo, no lo sé...Bueno cada uno decide donde está”, expresó.

La pareja de Erick Elera remarcó que ella no aceptaría volver a trabajar en un programa de Gisela Valcárcel. “En mi caso yo no pensaría en regresar a su programa”, agregó.

“¿Si ella te llama y te dice por favor Allison regresa, discúlpame, irías? Le acepto las disculpas, pero ya no regresaría, ahí nomas, ni por error, no yo ya no, no hay forma”, enfatizó.

Gisela Valcárcel y la bronca con Allison Pastor

En el 2021, Allison Pastor fue presentada como uno de los jales de ‘Reinas del Show’, programa de Gisela Valcárcel; sin embargo, en la novena gala, la pareja de Erick Elera denunció públicamente que había favoritismos en la producción.

“¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste? Hemos puesto lo mejor para ti, qué pena”, respondió Gisela Valcárcel. Tras ello Allison Pastor decidió renunciar al espacio. “Yo asumo toda la responsabilidad y, realmente, doy un paso al costado. Que gane la que tenga que ganar, yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, dijo.

