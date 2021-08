Un 31 de agosto de 2019, el cantante y actor Erick Elera y la modelo Allison Pastor se casaron tras años de relación. En esta nota, recordamos el matrimonio de la exparticipante de Reinas del show al cumplirse su segundo aniversario.

Aquella vez, la pareja estuvo acompañada de familiares y amigos, entre los que destacaron diversos personajes de la farándula y exactores de la serie Al fondo hay sitio.

A través de redes sociales, se compartieron imágenes de la ceremonia y de los festejos que organizaron Erick Elera y Allison Pastor para esta fecha especial.

Entre los invitados se encontraban figuras de ‘De vuelta al barrio’ como Mónica Sánchez y las gemelas Ortiz; y de la serie ‘Al fondo hay sitio’, como Andrés Wiese.

ALLISON PASTOR RENUNCIÓ A REINAS DEL SHOW

La esposa de Erick Elera dejó sorprendidos a los fans del programa de Gisela Valcárcel al anunciar EN VIVO que debaja la competencia, luego de manterner un tenso intercambio de palabras con la popular Señito.

Todo comenzó cuando Allison Pastor no recibió bien las críticas del jurado y aseguró que la música y coreografía no dependían de ella, sino de la producción del programa. En ese momento, la conductora le recordó que ella estaba incómoda desde el inicio del reality y le preguntó por qué no había renunciado antes.

Allison Pastor podría pedir una indemnización por daños y perjuicios a la producción de “Reinas del show”. (Foto: @allisonpastorromero/@giselavalcarcelperu).