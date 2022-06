Allison Pastor tiene una relación de seis años con Erick Elera, su esposo, padre de su hijo Lucas, el ‘hombre perfecto’ para ella y con quien piensa llegar hasta ‘pasitas’ juntos. Son una pareja joven que piensa aumentar la familia, pero antes van a consolidar los negocios, como el ‘Pink Power Gym’, un centro exclusivo para que las mujeres entrenen y se pongan ‘riquichíchimas’, como dice ‘Joel’, personaje del que ella sigue siendo fan.

¿El Pink Power Gym es tuyo o es una sociedad?

Es solo mío y de mi esposo, porque todo lo mío es suyo y lo de él, mío. Está ubicado en Surco.

Un bien común, ¿ustedes no se casaron por separación de bienes?

No, sin bienes separados. Creo que cuando hay una relación bonita, confianza y somos una pareja estable, no tiene por qué haber ese temor.

¿Cómo es Erick? ¿Tranquilo, casero...?

Te digo la verdad, cuando lo conocí varios me dijeron muchas cosas sobre él, pero cuando decidí darle la oportunidad (ríe) conocí a una persona distinta. Él ama estar en su casa, estar con su familia, imagínate, tengo siete cuñadas, ama estar con sus hermanas, con su hija Flavia, claro, ella está con su mami ahora en Estados Unidos, pero cuando viene está con nosotros. Erick es ermitaño, no le gustan las fiestas, no es de tomar, por eso digo que es perfecto, los calló a muchos que hablaban tanto de él, para mí es A1 tanto como esposo, padre y amigo.

El ser más sosegado también te lo da la madurez, porque todos tenemos un pasado y hemos resbalado.

Claro, obvio, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de estas situaciones y quizás él habrá pasado cosas con sus anteriores parejas que lo han llevado a madurar y eso hizo que ahora tenga una vida más estable y tranquila. Además, ambos hemos decidido estar juntos hasta ‘pasitas’.

¿No han pensado aumentar la familia?

Sí, le he dicho a Erick que cuando cumpla 30 encargamos, ahorita voy a cumplir 26, aunque a veces me dice ‘aprovechemos el tiempo’ (sonríe). Vamos a buscar a la mujercita, tendremos dos niñas, un niño y nuestros cuatro perritos. ¡Ufff!, familia completa.

Ah, pide su ‘chiquitingo’.

Ja, ja, ja, sí, pero le digo que hay que esperar para encargar porque recién estoy recuperándome de mi operación a la rodilla. Él se muere por aumentar la familia, pero hay que esperar que se consolide lo del gimnasio y otros proyectos que tenemos en mente. Si Dios quiere, este año abrimos un restaurante.

¿Es muy celoso contigo o protector?

Protector, me cuida bastante, siempre está pendiente de lo que me pase, pero celoso no. Acepta mi forma de vestir, es más, me compra mi ropa de ‘miniatura’, es muy caballero y respetuoso.

¿También eres cero celos?

Imagínate con tanto ‘chape’ que se mete cuando está actuando, ja, ja, ja. No, nada de celos, mientras haya confianza y respeto, todo va bien.

Te pregunto porque hay parejas de actores que no les gusta ver cuando su novio o novia se besa con otro actor...

Yo sí lo veo y me río, pero él sí me dice ‘creo que yo no podría ver que hagas una escena así’. Es más, he estado cuando le ha tocado grabar esos besos y he dicho ‘creo que salió mal’. Es parte de su trabajo y normal, además sé la calidad de actores con los que trabaja.

¿Quién es el que más ahorra?

Creo que ninguno, aunque ahora soy yo un poco más porque a él le gustan mucho los carros, si por él fuera tendría veinte. Lo obligué a que vendiera porque si no se usan se malogran, ahorita ya tiene cinco, pero soy la que los maneja, es más, me dice “eres la primera persona a la que le dejo que se suba y maneje mis carros”.

¿Eres la del carácter fuerte?

Él también lo tiene, pero él cede más porque siempre me dice “para pelear se necesitan dos y yo no quiero pelear”. Ambos hemos aprendido, en estos seis años de relación, que haciendo berrinches no sacas nada y si algo pasó, a los veinte minutos ya estamos reconciliándonos. A él le encanta la reconciliación.

Más ‘chiquitingo’...

(ríe) Debe ser por eso, nosotros aparte de ser pareja somos amigos y nos apoyamos mucho.

En el medio artístico es difícil tener una relación sólida.

Sí, es cierto, pero nosotros tratamos de no cruzar las líneas, mostramos algunas cosas de nuestra intimidad, pero no todo, hay que guardarse un poquito. El público nos tiene aprecio como pareja y se lo agradecemos.

Claro, Erick es una persona tan popular por su personaje de ‘Joel’.

Ya le he dicho, ahora que vuelve con ‘Al fondo hay sitio’, que no voy a poder caminar en la calle con él. Yo era fan de ‘Joel’ y nunca imaginé casarme con su intérprete y tener hijos. Para mí es una bendición tener la familia que he formado con Erick, al lado de Flavia y Lucas.

NADA CON GISELA

¿Erick es de ir a las ‘pichangas’?

No juega, porque tiene una lesión en la rodilla y las veces que lo hace, le duele.

Pero en esas oportunidades, ¿lo acompañas?

Porque me lo pide y no piensen que es ‘pisado’, él me obliga a que lo acompañe.

¿Qué te gustaría decirle a tu esposo?

Que encontré al hombre perfecto, que lo amo mucho y que vamos a estar juntos en las buenas y en las malas.

Una última para cerrar la entrevista, ¿volverías a bailar?

Claro, quiero volver al baile, a dictar clases de karate, tengo mil cosas en mente.

¿Regresarías a la pista de Gisela Valcárcel?

No. Fue una experiencia bonita y duró lo que tuvo que durar, ahora que me llame Tinelli (ríe).