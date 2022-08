Allison Pastor aseguró que no regresaría al programa de Gisela Valcárcel así le ofrezcan una gran cantidad de dinero porque primero es ‘la calidad humana’, luego del sorpresivo regreso de Susan Ochoa al programa de la ‘Señito’.

Como se recuerda, hace un año, Allison Pastor participó en ‘Reinas del show’ y renunció en vivo al programa, luego de tener un tenso cruce de palabras con Gisela Valcárcel. En esta oportunidad, Allison estuvo como invitada en el programa ‘D’mañana’ y participó en una secuencia donde le mostraron la imagen de Gisela y lo primero que dijo fue: “¿Dónde está la escoba?”.

Al ser consultada sobre la presencia de Susan Ochoa en ‘La gran estrella’, respondió: “Cada quien maneja su vida y carrera como quiere. Susan es una persona muy talentosa y creo que para ella (el programa) es una vitrina para seguir mostrando su talento”.

“En mi caso, no (volvería). (Si me llaman) le diría gracias por la oportunidad, pero no. Siempre he dicho y mi esposo lo sabe, como las personas que me conocen, así me paguen un millón de soles , el trato, la calidad humana que se les da a las personas vale más que el dinero”, manifestó.

De otro lado, la esposa de Erick Elera comentó que tampoco regresará a ‘Esto es guerra’, pues se encuentra recuperándose de una fuerte lesión en la rodilla. “ No hay manera que regrese porque primero es la salud y tuve una lesión muy fuerte. Hoy en día solo quiero dedicarme a mi empresa Pink Power Gym”, agregó.

Además, contó que vive feliz al lado de Erick Elera y este 31 de agosto cumplirán tres años de casados, y siempre priorizan el amor y el respeto.