Allison Pastor rompió su silenció y lloró tras las fuertes críticas que ha recibido en las últimas galas de Reinas del Show, donde se perfila como favorita para llevarse la copa de la temporada.

“Estoy muy agradecida porque mi sueño era siempre estar en la pista de Gisela”, dijo la modelo para luego romper en llanto pues no aguantó que la vengan cuestionando constantemente.

La esposa de Erick Elera, que destacó por haber obtenido puntajes altos durante las ultimas galas, dijo que se siente frustrada pues los ataques de sus compañeras.

Allison Pastor llora por criticas y ataques en Reinas del Show (Video: AméricaTV)

“Yo no tengo nada contra nadie, he venido a competir, a lucirme. Si me dieron la opción e traer un maquillador fue para sentirme bien y cómoda. quiero estar a la altura de la pista”, dijo afectada.

Finalmente, recalcó que no le guarda ningún tipo de rencor a Korina Rivadeneira, a pesar de que se les ha enfrentado mediáticamente.

“Solo quiero hacer las coas bien, no quiero pelear con nadie, no tengo nada contra Korina. A pesar de que dijeron cosas de mi que no son ciertas, me tildaron de mentirosa. Yo soy una buena persona y no voy a permitir que me humillen y me hagan sentir mal”, precisó.