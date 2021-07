Allison Pastor aseguró que no miró de manera discriminatoria a Leslie Moscoso y además piensa que Janet Barboza debe retirarse de ‘Reinas del show’.

¿Cómo sorprenderás en esta segunda gala?

Me la han puesto difícil, es salsa, pero voy a dar todo para sorprender en la pista de baile.

Leslie Moscoso asegura que la miraste mal, de manera discriminatoria, ¿eso es verdad?

No miré mal a Leslie (Moscoso), le habrá parecido, y si la miré mal, sorry, no me di cuenta. Yo estaba muy nerviosa el día del estreno. No tengo problemas con mis compañeras, he venido a demostrar, a competir y a ganar, no a pelear.

¿Alguien no debería estar en esta competencia?

Me da pena decirlo, con todo el cariño y respeto que le tengo, creo que debería salir de la competencia la señora Janet (Barboza). Siento que ella es muy linda, pero le falta el baile, está un poco dura.

LESLIE AFECTADA

La actriz Leslie Moscoso manifestó que dará su mayor esfuerzo para llegar a la final de ‘Reinas del show’ y también alzar la copa, además, reveló que la esposa de Erick Elera, Allison Pastor tuvo un gesto discriminatorio con ella en la primera gala del reality de Gisela Valcárcel.

“Me sentí incómoda porque me crucé con una de las chicas, me quedó mirando con cara de asombrada, como diciendo: ‘¿Y ella?, ¿Qué hace aquí?’. No me gustó su actitud, sin embargo, luego yo me acerqué y le deseé suerte para su presentación. Yo no soy ninguna diva, soy una chica humilde y lo seguiré siendo hasta el final. Soy una mujer de retos y anhelo levantar la copa”, expresó Moscoso en entrevista con Trome.

¿Fue una mirada discriminatoria?

Tal cual. Sentí esa mirada de Allison Pastor y me asombró porque ya le había visto antes en ‘El reventonazo de la chola’, donde iba de invitada.

¿Alguna vez han tenido algún enfrentamiento?

Nunca. Sentí su expresión como desmereciendo mi presencia en el programa, pero pensándolo bien... quizá fue porque sabe que yo bailo. No practico ni bailo desde hace muchos años, pero el cuerpo tiene memoria. El ritmo y sabor no se pierde nunca.

¿Crees que te miró mal porque te tiene miedo?

Considero que ahora es miedo, pero en ese momento fue: ‘¿Qué hace ella aquí?’. Después de eso (mirada), me acerqué, la saludé y no tuve problema en desearle suerte.

¿Dispuesta a levantar la copa de ‘Reinas del show’?

Soy una mujer empoderada y que no deja sus sueños de lado a pesar de ser madre, esposa y actriz. Estoy ensayando a full, aprendiendo todo lo que pueda y soltándome porque hace años que no bailo. Estoy comprometida para dar lo mejor en el programa, tengo que llegar a la final y no pararé hasta alzar la copa.