Allison Pastor confirma que no volverá a ‘Reinas del Show’: “Voy a seguir con mi vida”

SE PRONUNCIA. Allison Pastor rompió su silencio luego del intercambio de palabras que tuvo con Gisela Valcárcel y su renuncia en la novena gala de ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando estaba en su vehículo y esto fue lo que dijo.

Si bien no quiso explayarse en el tema, Allison dejó en claro que no volvería a pisar el set de la ‘señito’. Allison prefirió ser breve en sus declaraciones remarcando que no hablará más al respecto.

“Lo único que te puedo decir es que me siento feliz, me siento tranquila, bien conmigo y nada, feliz de llegar a casa y tener a alguien que me apoye”, señaló luego que el reportero le consultara si sintió que fue humillada por Gisela Valcárcel.

Allison Pastor confirma que no volverá a ‘Reinas del Show’ (Video: WillaxTV)

Por otro lado, Allison Pastor indicó que desea ‘voltear la página’ y dejar en el pasado el incidente ocurrido en la pista de Gisela Valcárcel.

“No voy a hablar del tema, no quiero hablar más del tema, creo que vieron, yo no pienso hablar más y nada simplemente seguir con mi vida, nada más”, remarcó.

ERICK ELERA SE PRONUNCIA

Erick Elera finalmente se pronunció luego de la polémica que se levantó el último fin de semana, cuando Allison Pastor renunció en vivo a Reinas del Show luego de recibir, lo que muchos consideraron, unas palabras humillantes por parte de la conductora del reality, Gisela Valcárcel.

Amor y fuego, el espacio de entretenimiento de Willax, lo muestra dando su opinión sobre el escándalo que se generó en torno a Allison Pastor. “Pucha, a nosotros no nos gusta entrar en dimes y diretes”, se le escucha decir.