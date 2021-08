La esposa del actor y cantante Erick Elera, la bailarina Allison Pastor, descartó que el padre de su pequeño Lucas se ponga celoso, tal como le viene pasando a sus compañeras de “Reinas del show”, quienes han tenido problemas sentimentales por las largas horas de ensayo con sus bailarines.

“Erick nunca se ha puesto celoso de los bailarines. Él sabe cómo es mi trabajo y está en este mundo artístico, sería absurdo que me cele, sería como si yo lo celara porque besa a una chica en las actuaciones. Eso es parte del trabajo, y tengo todo el apoyo de él”, remarcó la competidora del show de la “Señito”.

"Estoy cumpliendo uno de mis sueños, y estoy completamente feliz", dijo Allison Pastor. (Foto: GV)

“ME VEO CON LA CORONA”

De otro lado, se refirió a la semifinal del reality de baile y prometió que pasará a la final de la competencia, pese a las evidentes molestias que la aquejan hace varias semanas y que la obligarron a ser llevada de emergencia a uan clínica local, en uno de sus recientes ensayos de la Academia.

“No estoy del todo recuperada, pero estoy recontra motivada porque me quiero llevar esa corona, así que vamos con todo. Yo me veo con la corona puesta, me la llevo sí o sí, se va a mi casa”, remarcó.

