LA HISTORIA SE REPITE. La novena gala de ‘Reinas del Show’ estuvo lleno de tensos momentos luego que Allison Pastor decidiera renunciar en vivo y en directo al programa que conduce Gisela Valcárcel. La deportista se quejó de la falta de apoyo de la producción y tuvo un intercambio de palabras con la ‘señito’.

El suceso ocurrió luego que los jurados criticaran la presentación de Allison en la pista de baile y ella no se quedara callada. La esposa de Erick Elera rechazó los cuestionamientos al indicar que escapa de sus manos la coreografía que le dan, por lo que despotricó una vez más de la producción de ‘Reinas del Show’.

La ‘señito’ no pudo tolerar sus palabras y le respondió fuerte y claro dándole respaldo a su equipo de trabajo. “Ya me lo pusieron en mi cancha y de todas maneras tengo que levantar la pelota, Allison imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿por qué has seguido participando? ¿por qué no te retiraste?”, sostuvo ‘la rubia’.

Ante esa pregunta, Allison, quien era una de las favoritas para alzar la corona de ‘Reinas del Show’, le respondió diciéndole que solo fue porque ya había conversado con Armando, uno de los productores. Gisela solo atinó a decirle “Qué pena”.

ALLISON PASTOR PODRÍA PAGAR PENALIDAD POR IRSE

La renuncia de Allison Pastor no es la primera que se ha dado en una competencia conducida por Gisela Valcárcel. En anteriores ocasiones, las participantes Susan Ochoa y Melissa Loza también dejaron abruptamente el reality y la producción de Gisela tomó medidas al respecto: le enviaron carta notarial a fin de pagar una fuerte suma de dinero.

¿Pasará lo mismo con Allison Pastor? En el año 2019, Susan Ochoa venía participando en ‘El Artista del Año’, sin embargo, tuvo fuertes críticas cuando en una gala interpretó a Shakira.

“No importa quién salga primero, no importa si Susan Ochoa fue la que se llevó las dos Gaviotas de Plata, todos debemos alegrarnos”, fueron las palabras de la popular ‘señito’ minimizando los logros de la cantande Susan Ochoa. Y no solo con eso, también nombró a artistas como Daniela Darcourt y Josimar, asegurando que son iguales de talentosos y merecedores de respeto que ella.

Caso Susan Ochoa: renunció a 'El Artista del Año' por desatinados comentarios de Gisela

Estas palabras no fueron del agrado de Susan y días después, mediante un video en sus redes sociales, anunció su renuncia al programa aduciendo que la conductora la humilló en vivo. Durante una entrevista a Día D, confesó que la producción de Gisela le envió una carta notarial pidiéndole 30 mil nuevos soles por penalidad al incumplir el contrato.

“Yo no me fui por un berrinche, me fui porque me hicieron sentir mal y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo... Respétame porque mis logros sí valen, me costó sacrificio. No me vengas a pinchar el globo”, dijo.

MELISSA LOZA PASÓ LO MISMO

Años atrás, en el 2015, Melissa Loza también decidió abandonar la competencia de ‘Reyes del Show’ por la exigencia que le demandaba estar en Esto es Guerra y a la vez en la competencia de baile. Sin embargo, no imaginó que GV Producciones, cuya propiedad es de Gisela Valcárcel, le enviara una carta notarial por incumplir el trato.

“No se la envié yo, se le envió la carta a nombre de GV Producciones, empresa con la que había firmado el convenio, el contrato para que participe en esta temporada”, indicó la conductora de televisión.

“Tengo un respeto profundo con Melissa Loza, ella jamás faltó a un solo ensayo. Entiendo su posición y la respeto. Quiero agradecerle por el tiempo que participó y que nos dio en esta pista. Es importante que uno sepa ir hasta el final cuando no pueda cumplir con su palabra. Gracias por hablar conmigo y decirme lo que te pasaba, los grandes jamás huyen por la puerta de atrás”, agregó.

Según América TV, se conoció que Gisela y Melissa llegaron a un acuerdo, donde la participante del programa juvenil EEG se comprometía a cancelar la cuantiosa deuda. ¿Pasará lo mismo con Allison Pastor?

Caso Melissa Loza en 'Reyes del Show'

ALLISON PASTOR SE PRONUNCIÓ TRAS ‘CHOTEAR’ A GISELA

Allison Pastor rompió su silencio tras renunciar a Reinas del Show ’, programa conducido por Gisela Valcárcel. La esposa de Erick Elera tuvo un fuerte enfrentamiento con la conductora de televisión por criticar a la producción del programa.

“No, no (No es tirar la toalla) Me voy contenta y feliz que hice las cosas bien y eso es lo que me queda. Pregúntale a Armando, él sabe (por qué no me fui antes)”, dijo a ‘Reinas del Show’ a su salida de América TV.