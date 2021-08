LE SALDRÁ CARO. El programa de Gisela Valcárcel tiene previsto que se cumpla el contrato que firmó Allison Pastor al ingresar ‘Reinas del Show’. El productor Armando Tafur confirmó a Trome que la deportista tendrá que pagar la penalidad por renunciar a la competencia previo a la final y esta tarde el programa ‘Amor y Fuego’ reveló cuánto sería el monto.

Según el reportaje emitido por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la esposa de Erick Elera tendría que pagar el monto de 35 mil 200 nuevos soles a la producción de Gisela Valcárcel.

El productor de ‘Reinas del Show’, en una entrevista para este medio, confirmó que ya se ha reunido con representantes de Allison Pastor para llegar a un acuerdo a fin de que el monto de la penalidad baje a raíz de una conciliación.

“Todo contrato tiene una penalidad, lo tiene cualquier contrato de cualquier persona, pero nosotros siempre apelamos a la conciliación para que nadie se vaya con un sinsabor. Esta mañana (ayer) ya hay una conversación del mánager de Allison con la parte administrativa de la productora, ya ni siquiera de la producción. Van a sentarse a conversar”, sostuvo.

ALLISON PASTOR NO VOLVERÁ A ‘REINAS DEL SHOW’

Abordada por las cámaras de Willax, Allison Pastor aseguró que ya no volvería al reality show y que preferiría no hablar más del tema porque ya quedó zanjado.

“Lo único que te puedo decir es que me siento feliz, me siento tranquila, bien conmigo y nada, feliz de llegar a casa y tener a alguien que me apoye... No voy a hablar del tema, no quiero hablar más del tema, creo que vieron, yo no pienso hablar más y nada simplemente seguir con mi vida, nada más”, remarcó.

Si bien el productor Tafur aseguró que las puertas están abiertas para ella y que puede aparecer este sábado en la final de ‘Reinas del Show’, la esposa de Erick Elera dejó en claro que esto no sucedería.

“Las puertas siempre van a estar abiertas, este es un reality show y pueden pasar miles de cosas en el último minuto, como movidas o estrategias del programa o dinámicas que se realizan al interior, no tendría problemas si aparece este sábado a las 9 pm, pero en teoría ella renunció y si ya hay una llamada entre ambas partes, no creo que esté”, dijo Armando Tafur.