La cantante Yolanda Medina comentó que el coronavirus ha golpeado con fuerza a su agrupación ‘Alma Bella’, pues la madre de una de sus integrantes falleció, otra estuvo bastante grave y ella se encuentra sobreviviendo.

“Este virus nos está golpeando muy duro. Yo estoy comiendo arroz con huevo porque los ahorros se están acabando, pero tengo salud, me estoy cuidando. Estamos tristes porque la madre de mi cantante Shirley Mendoza falleció hace unos días, y agradecidas porque la mamá de Emily Vargas se pudo recuperar después de estar bastante afectada”, comentó Yolanda.

¿Y cómo se van a reinventar en medio de esta pandemia?

La música no puede parar y por eso voy a grabar algunos ‘feat’ con otros artistas para emitirlos por streaming, llevando alegría al público que nos extraña. Además, creando nuevas coreografías para darle a la gente cosas diferentes.

La situación para los músicos es muy complicada.

No hay apoyo del gobierno, nadie de mi grupo ha recibido bonos ni canastas. El primer mes he apoyado a mis muchachos, pero luego cada uno ha empezado a reinventarse, nos estamos apoyando. Parece que para las autoridades solo los actores son artistas, cuando en el país existen más de 70 mil grupos de música que no podemos trabajar.

Al parecer, los shows volverían el próximo año...

Sí y la plata se acaba, creo que sacaré mi parlante a las esquinas y me pondré a cantar, es un trabajo digno. Como muchos artistas populares he salido desde abajo, he trabajado lavando platos y limpiando casas, no tengo problemas para chambear.

La gente extraña a ‘Alma Bella’.

Aunque ahora nos van a decir las ‘gordas bellas’ porque estamos subiendo de peso, ja, ja, ja. (E.C.)