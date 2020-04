La lideresa de ‘Alma Bella’, Yolanda Medina, desaprobó el comportamiento de la bailarina de su agrupación, Shirley Mendoza, quien fue captada en una fiesta en el departamento del cantante Álvaro Stoll y junto a un integrante de La Combinación de La Habana, en medio de la cuarentena. Estas imágenes se ven en unos videos que publicó ‘Peluchín’ en su Instagram.

Yolanda, ¿desapruebas el comportamiento de Shirley?

Por supuesto, es una irresponsabilidad total. Estoy molesta porque estas cosas no son chiquilladas. Estamos en una situación muy crítica a nivel mundial, no estamos hablando de algo simple, hablamos de cuidar a la familia, de no contagiar a la gente. Es una irresponsabilidad tremenda y se tendría que castigar con la ley... Uno no tiene derecho a exponer a los demás. Aparte ella tiene hijos, por eso me sorprende más, porque es madre.

¿Vas a tomar alguna medida a la interna?

Yo ya la separé. No he podido conversar con ella, pero le he dejado un mensaje y ella ya se va enterar de lo que yo opino de todo esto. Aunque ni miedo debe tener porque como ya sabemos que no habrá activaciones artísticas hasta dentro de un año, pero como amiga le dije que estas cosas son repudiables para mí, porque si una es madre trata de proteger a sus hijos como sea.

¿Te sorprendió su accionar?

El mundo no se va a acabar por ir a tomar, en cambio tu familia se puede acabar por ese minuto de irresponsabilidad.

(Frank López)