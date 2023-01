Las cámaras de “Amor y Fuego” abordaron a la modelo Alondra García Miró para consultarle sobre las imágenes en las que aparece muy cariñosa con su nuevo galán España.

“¿Te hemos visto con un chico en Madrid, de quién se trata?”, le preguntó el reportero de “Amor y Fuego” a Alondra. “Chicos, me tengo que ir literal jajaja. Todo quieren saber ¿no? Pero si ya saben... Ya les contaré después, pero nada, estoy bien y tranquila” , expresó.

Ante la insistencia del reportero, la ‘ojiverde’ dijo estar feliz. “Sí, estoy contenta... Bueno nada, estoy bien de verdad”.

Pero eso no fue todo, pues también le preguntaron su opinión sobre el supuesto bebé que estaría esperando Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte.

“Alondra, ¿Qué piensas ahora que Paolo se convertirá en padre por cuarta vez? ”, consultó el hombre de prensa.

Sin embargo, la empresaria solo atinó a retirarse aduciendo que tenía que ir a grabar. “Ya chicos, me tengo que ir de verdad. Me están esperando para grabar. Un beso para Gigi y Rodrigo, me encanta su programa”, dijo sin omitir algún comentarios sobre el embarazo de la nueva pareja de Paolo Guerrero.

Por su parte, Gigi Mitre defendió la reacción que tuvo la modelo. “Yo tampoco opinaría. ella siempre educada. Lo que ha hecho está perfecto”.

Peluchín anuncia que pedido de Karen Schwarz por medidas de protección “no procede”

En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González anunció que Karen Schwarz solicitó medidas de protección a su favor, pero que el pedido fue desestimado por las autoridades.

“No le digan ah, no le digan...porque la mosca muerta me volvió a denunciar (...) Decisión, Karen Schwarz no resulta atendible.. no procede dictar medidas de protección, nuevamente te negaron las medidas” , expresó.

El presentador remarcó que la exconductora está “sus facultades mentales de hacerle frente a las criticas de acuerdo a la profesión a la que se dedica”.

