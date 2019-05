Alondra García Miró celebró cumpleaños de Doña Peta con la familia de Paolo Guerrero 

Alondra García Miró celebró el cumpleaños de Doña Peta con la familia dePaolo Guerrero como se aprecia en una foto de Instagram que fue colgado por la esposa del 'Coyote' Rivera, hermano del goleador de la selección peruana.

Hace unas semanas Doña Peta aseguró que quiere a su nuera Alondra García Miró como una hija. "Siempre me ha mostrado su cariño, siempre. Es una chica muy cariñosa, muy campechana. A Esas personas se les admira y se les quiere", dijo la mamá de Paolo Guerrero y esta última foto lo demuestra.

"Felices con nuestra Mamá Peta mejor suegrisss jamás", escribió la esposa del 'Coyote' Rivera en la imagen donde aparece Alondra García Miró y la madre de Paolo Guerrero.

Esta no es la primera vez que Alondra García Miró acompaña a Doña Peta y la familia de Paolo Guerrero en un día especial: la acompañó cuando se cumplieron dos meses del fallecimiento del hijo del 'Coyote' Rivera.

El pasado 9 de mayo, se cumplieron dos meses de la muerte del sobrino de Paolo Guerrero, Julio Rivera. El hijo del 'Coyote' Rivera falleció tras ser víctima de delincuentes. Este episodio enlutó a la familia del futbolista y Alondra García Miró estuvo presente en todo momento.



Alondra García Miró no dudó en acompañar a la familia de Paolo Guerrero hasta el Parque Del Recuerdo. La pareja de Julio Rivera, así como sobrinos del futbolista y Doña Peta, posaron para una foto en esa fecha.



Doña Peta también se ha referido sobre los comentados rumores de matrimonio entre su hijo y Alondra García Miró : "Ya depende de ellos pues ¿no? Uno no se puede meter en el corazón de los hijos. Yo puedo querer muchas cosas pero si no se da, no se da", puntualizó la mamá de Paolo Guerrero.