Alondra García Miró y Christian Meier: ¿Por qué razón habrían terminado su relación? [VIDEO]

¿Qué pasó entre Alondra García Miró y Christian Meier? Horas antes del inicio del Perú vs. Colombia, Ernesto Jiménez soltó una bomba que muchos no podían creer. ¿El panelista de 'Espectáculos' pudo influir en la final del encuentro?

Según reveló, Alondra García Miró y Christian Meier terminaron su relación amorosa . Ernesto Jiménez no contó más detalles de lo sucedido y solo indicó que recién este miércoles complementaría la información ¿Por qué? No quería que el juego de Paolo Guerrero se vea comprometido.

Tengo un dato que podría distraer a uno de nuestros jugadores de una manera pero tremenda. No sé si decirlo o no decirlo. Lo que pasa es que... Bueno, mañana les cuento que Christian y Alondra terminaron", dijo Ernesto Jiménez el martes 10 de octubre.

Alondra García Miró y Christian Meier

Ahora, con Perú ya clasificado para el repechaje junto a Nueva Zelanda, Ernesto Jiménez contó todos los detalles sobre el supuesto rompimiento. Según el panelista de 'Espectáculos', la diferencia de edad entre Alondra García Miró (25) y Christian Meier (47), fue el motivo.

"Uno de los amigos de uno de los protagonistas me contó que la relación se terminó. Lo que aparentemente jugó en contra era lo que todos habíamos especulado en algún momento: la diferencia de veintitantos años de edad hace que uno esté en un momento de su vida muy distinto al otro", dijo Ernesto Jiménez sobre Alondra García Miró y Christian Meier.

Pero no todo quedó ahí. El panelista de 'Espectáculos' comentó que Alondra García Miró tendría muchas ganas de disfrutar su juventud y salir. Por ese motivo, ambos le habrían puesto punto final a la relación.

"Yo he trabajado con Alondra y en ese momento Alondra era una persona que le encantaba la fiesta, que le gustaba siempre salir de noche. Era bastante jovial en ese sentido. Christian es una persona que eso ya lo hizo en algún momento y probablemente no tiene planeado revivir. Ahí hay un choque con Alondra que acaba de salir de una relación en la que, aparentemente no podía salir, y entrar a otra en la que tampoco puede hacerlo", puntualizó Ernesto Jimenez.

Ernesto Jiménez cuenta por qué Alondra García Miró y Christian Meier terminaron

