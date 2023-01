Alondra García Miró ya se encuentra en Perú tras estar de vacaciones en España con su nuevo galán. La modelo comenzó su semana ejercitándose y a la salida de un gimnasio limeño, ella se cruzó con las cámaras del programa “Amor y Fuego”.

Aunque trató zafarse de las cámaras de Willax TV, la infuencer no tuvo escapatoria y respondió a las preguntas de un insistente reportero.

Sobre sus vacaciones, Alondra señaló: “La pasé lindo, han sido dos semanas de desconexión y nada estoy muy contenta”.

“¿Te hemos visto con un chico en Madrid, de quién se trata?”, le preguntó el reportero de “Amor y Fuego” a Alondra. Ante la consulta, la modelo no quiso entrar en detalles, pero sí confirmó que tiene una nueva relación tras poner punto final a su historia de amor con Paolo Guerrero.

“Chicos, me tengo que ir literal jajaja. Todo quieren saber ¿no? Pero si ya saben... Ya les contaré después, pero nada, estoy bien y tranquila” , expresó.

“Sí, estoy contenta... Bueno nada, estoy bien de verdad”, añadió la exintegrante de “Combate” y “Esto es guerra” antes de despedirse.

PAOLO GUERRERO PIDE QUE NO LLAMEN TÓXICO

Paolo Guerrero también llegó a Perú y se cruzó con las cámaras del programa “Amor y Fuego”. El futbolista peruano estaba de compras junto a su novia Ana Paula Consorte y ante la insistencia de un reportero de Willax TV, ‘El Depredador’ se dirigió al conductor Rodrigo González ‘Peluchín’.

Con una clara incomodidad, el futbolista peruano expresó su molestia con “Amor y Fuego” y con ‘Peluchín’ al ser calificado de tóxico.

“Me dice siempre tóxico y eso no me parece justo porque yo me comporté muy bien con Rodrigo y con las personas que yo hablé y no me parece justo que me digan tóxico” , dijo Guerrero mirando a las cámaras.

