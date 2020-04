POR: FRANK LÓPEZ

Alondra García Miró se alista para ver mañana su debut como actriz en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, que grabó cuando estuvo separada de Paolo Guerrero. Pero ahora que su romance con el futbolista es más sólido, confiesa que su prioridad es su relación y que no la pondría en juego con escenas comprometedoras. La ‘ojiverde’ también ha confirmado (en la transmisión en vivo que Paolo hizo con Jefferson) que ya tiene el ‘anillo de compromiso’, pero que aún no hay fecha para el matrimonio.

En medio de la comunicación que las figuras de la selección sostuvieron, el ‘Depredador’ confesó que no aceptaría que su amada realice escenas de besos con otros actores.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. No lo podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, respondió Guerrero.

Alondra también se pronunció al respecto.

¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, dijo.

Asimismo, ‘Alito’ habló con Trome y reveló detalles de su trabajo en la telenovela que protagoniza y que desde mañana América Televisión emitirá a las 9:30 de la noche.

Alondra, esta novela se grabó hace un par de años. ¿Verla ahora también será como recordarla?

Sí. Fueron 9 meses de grabación, pero tuve una preparación previa: tomé dos talleres antes de comenzar a grabar. Llevé el primero con Sergio Galliani, sobre técnicas de actuación, y otro más largo con Norma Martínez, quien me dio todas las herramientas para poder hacer mi personaje.

Entonces no improvisaste...

Aparte de aprender con mis ‘coachs’ (entrenadores) también aprendí dentro de la grabación, con los directores y actores con los que pude compartir. La verdad que fui muy afortunada de rodearme de grandes profesionales.

Hubo mucho trabajo atrás.

Esos meses antes de grabar fueron muy intensos, tuve que estudiar un montón. Antes de grabar le puse bastante disciplina. De hecho me preparé bastante para poder asumir el personaje de ‘Lucy’.

En su conversación con Farfán, Guerrero afirmó que no le gustaría que Alondra participe en escenas de besos.





¿Te generaba alguna especie de sinsabor que el material esté listo y no salga al aire?

No, porque ya nos habían dicho que no la iban a lanzar apenas terminemos de grabar, que iban a esperar encontrar un horario en el cual lanzarlo. De hecho, el año pasado me habían confirmado que este 2020 salía de todas maneras.

¿Con quiénes desarrollaste una bonita amistad?

En realidad no conocía a nadie del mundo de la ficción, todo fue desde cero. Con Denisse Dibós hasta el día de hoy hablamos por teléfono, hicimos un lindo vínculo de amistad. Pero en realidad con todos: ‘Kari’ Jordán, Patricia Portocarrero, Mayra, Flavia, Ale, y con todo el equipo. La verdad que me recibieron con los brazos abiertos.

¿En qué actividades te ocupas para hacer más llevadera esta cuarentena?

Trato de hacer ejercicios porque mantiene la mente en calma y me da un buen estado de ánimo, y así es más fácil de sobrellevar todo lo que está pasando, incursionando un poco en la cocina, bailando zumba y leyendo libros que no había terminado de leer.

Vas a tener que seguir la novela por internet porque estás en Brasil.

Sí, me han dicho que hay una aplicación que puedo descargar para verla con tranquilidad por ahí.

¿Tu personaje de ‘Lucy’ tiene un poco de ti?

Sí, porque tiene esas ganas de superarse, de escuchar mucho a su corazón e ir detrás de sus sueños. En ese sentido, hay bastante parecido.

De otro lado, ¿Paolo estará ansioso por ver tu trabajo en la novela?

Está contento, como toda mi familia que está bastante orgullosa de mí. Ellos saben cuánto me preparé para grabar esta novela y asumir este personaje, porque saben que le puse alma, corazón y vida.

¿Les incomodó que el padre Omar Buenaventura les pregunte por el matrimonio?

No, para nada. Igual nos agarró en frío, no nos imaginamos que nos iba a preguntar eso, pero el padre Omar hace una labor realmente admirable e increíble.

¿No hay fecha?

Cuando sepa eso, ya les contaré.