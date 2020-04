En medio de la cuarentena por el coronavirus, América Televisión emitirá desde este 20 de abril la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, producción que está protagonizada por la modelo Alondra García Miró quien a través de sus redes sociales, no tardó en emocionarse por la noticia.

Alondra García Miró compartirá roles en ‘Te volveré a encontrar’ con Pablo Heredia, Nicola Porcella, Denisse Dibós y otras figuras del medio del espectáculo nacional.

“Por fin va a salir “Te volveré a encontrar”, es una novela que grabamos hace un año y medio, casi dos años. Estoy muy contenta porque por fin van a poder ver todo el trabajo que hicimos y que a pesar que estemos pasando por una situación bastante complicada, espero que con esta novela podamos entrar a sus hogares y darles un poco de entretenimiento y diversión con este trabajo”, dijo Alondra García Miró en Instagram.

Alondra García Miró será la actriz principal de 'Te volveré a encontrar'. (Captura: Instagram)

Hace unos meses, Alondra García Miró habló en exclusiva con el programa ‘En Boca de Todos’ en donde contó algunos detalles de su personaje ‘Lucy’. Según la modelo, no quiere adelantar detalles para no dañar la sorpresa.

“Es una niña soñadora, humilde, valiente. Bueno ya la van a ir descubriendo en la novela. No les quiero contar mucho. Me han dicho que no puedo adelantarme”, declaró Alondra García Miró sobre su debut en TV.

Este es el avance de la telenovela que se estrenará el 20 de abril.

'Te volveré a encontrar' en América TV - Alondra García Miró