Alondra García Miró sobre el gol de Paolo Guerrero en el mundial: "Nos ha dado una ilusión" | VIDEO

Alondra García Miró brindó una entrevista exclusiva a América Espectáculos y habló sobre su encuentro con la mamá de Paolo Guerrero , Doña Peta, el día de su cumpleaños. Pero eso no fue todo. La modelo también tuvo unas palabras sobre el seguimiento que le ha hecho a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

Fue inevitable que Alondra García Miró hablara sobre Paolo Guerrero . El periodista le consultó sobre el desempeño de su expareja en la Copa del Mundo y si había visto el gol que el futbolista anotó.

"No lo pude ver. Estuvimos grabando y no pude ver el partido. He visto la repetición y es un excelente jugador de fútbol. Me da mucho gusto que haya hecho un gol y, como hincha peruana que soy, le deseamos lo mejor. Creo que nos ha dado una ilusión. Tienen para rato los chicos. Han armado un súper equipo", declaró Alondra Garcia Miró.

Además, la modelo reveló que sí tenía muchos deseos de viajar a Rusia para ver el mundial, pero por sus compromisos con las grabaciones de la novela, le fue imposible pedir permiso. Alondra García Miró contó que siguió los partidos de Perú por TV.

"Me hubiera encantado, pero lamentablemente no me iban a dar permiso así que nada. Lo he visto por la tele. Mi prioridad es la novela, la novela y la novela", declaró Alondra García Miró.

Por otro lado, Alondra García Miró contó que está emocionada con su trabajo en la serie 'Te volveré a encontrar' y que aún le faltan 2 meses para terminar las grabaciones. Según declaró la modelo, planea un viaje con Flavia Laos y Mayra Goñi a modo de vacaciones para cuando termine todo.

"Es un trabajo agotador sí, pero trabajar con gente tan increíble como este elenco, soy súper afortunada y bendecida. Me chupo para eso (imitar voces) en el camino descubriré si puedo. Estamos planeando un viaje cuando termine la novela como vacaciones porque hemos estado 9 meses grabando. Vamos a ver dónde nos vamos. Ya son 7 meses y nos faltan 2", indicó Alondra García Miró.

