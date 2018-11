Alondra García Miró habla sobre el joven con quien fue captada en discoteca y que no es su empresario ¿Terminaron?

Hace unos días, Alondra García Miró fue captada saliendo de una discoteca en compañía de un joven que no es Nicolás Belfiore, su supuesta pareja. El chico llevó a la ojiverde hasta su departamento y luego se retiró.

Esto despertó un sinfín de rumores sobre Alondra García Miró. Por eso, el programa 'Válgame Dios' decidió buscar a la actriz para saber si ya había terminado su romance con Nicolás Belfiore y si tenía un nuevo amor.

Ante las cámaras del programa de Rodrigo González, Alondra García Miró habló tranquilamente y negó tener un romance con el joven con quien fue vista. Según la modelo, se trata de su mejor amigo.

"Ah, no nada. Es mi mejor amigo. Todo el mundo lo conoce así que no es ninguna novedad. Yo estoy muy bien, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y contenta. Estoy bien, gracias", declaró Alondra García Miró, sin dar más detalles de su sonado romance con Nicolás Belfiore

Sin embargo, de acuerdo a Gigi Mitre, Alondra García Miró ya habría terminado su romance con el empresario. "Yo tengo la very very (...) Ya no están. 'Yo estoy muy bien', eso es cuando no quieres hablar. Al parecer se acabó"