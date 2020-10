A pocas horas del esperado final de la telenovela líder de audiencia, Te volveré a encontrar; la protagonista principal de la historia Alondra García Miró reveló que ‘lloró toda la mañana’ por este término de la producción. Todo ello durante una entrevista para En boca de todos.

Al ser consultada por este fin de la telenovela, Alondra reveló que derramó más de una lágrima. “Debo confesar que he llorado toda la mañana, me ha dado mucha pena", manifestó.

La conocida pareja de Paolo Guerrero dijo estar muy agradecida con la productora Pro TV y con América Televisión. “... con toda la producción por haberme dado la oportunidad, con todo el elenco por haberme ayudado detrás de cámaras, hicieron un trabajo extraordinario”, detalló.

García Miró también tuvo palabras de agradecimiento con Miguel Zuloaga de Pro TV. “Ha sido como un ángel que me ha mandado mi mamá para emprender este nuevo viaje. Ha sido maravilloso trabajar con él. Me llevo una amistad para toda la vida; lo quiero, lo respeto, lo adoro, lo admiro y estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio”, explicó.

FINAL DE TE VOLVERÉ A ENCONTRAR

La telenovela Te volveré a encontrar llega a su fin tras seis meses de duración. La novela se convirtió en líder de sintonía y prácticamente acompañó a las familias peruanas, en esta cuarentena.

La producción contó en Alondra García Miró y Pablo Heredia en los papeles principales, además, formaron parte del elenco Flavia Laos, Nicola Porcella, Maju Mantilla y Mayra Goñi, así como actores de la talla de Leslie Stewart, Gianfranco Brero, entre otros.

Alondra García Miró entristecida por final de Te volveré a encontrar (América)