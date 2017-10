Alondra García Miró se pronuncia tras la muerte de su hermano

Alondra García Miró pasó por uno de los momentos más amargos de su vida. La modelo perdió a su hermano Santiago el último viernes. Acompañada de su padre y familiares más cercanos. La joven de 25 años fue captada en el cementerio Parque del Recuerdo para darle el último adiós.

Las cámaras de 'Amor Amor Amor' estuvieron en el cementerio y, por pedido de Alondra García Miró, le dieron discreción a la familia. La modelo se mostró tranquila pero apenada por la pérdida de su hermano y, amablemente, pidió comprensión a la prensa.

Aún se desconocen las circunstancias del deceso de su hermano. El sepelio se llevó a cabo recién el día lunes debido a que el domingo se llevó el Censo 2017. Alondra García Miró llevó un arreglo floral blanco mientras caminaba por el camposanto.

Declaraciones de Alondra García Miró

Ahora, días después de su triste pérdida, Alondra García Miró se pronuncia en redes sociales. La modelo envió un mensaje a sus fans, quienes le escribieron mensajes de apoyo vía Instagram. La ojiverde agradeció el apoyo.

"No tengo palabras para agradecerles todo el cariño y amor que me han demostrado en estos días. Quiero que sepan que he leído cada uno de sus mensajes y les agradezco de todo corazón. Dios los bendiga y lo proteja siempre. Los quiero muchísimo", escribió Alondra García Miró.

Santiago García Miró Pardo era el medio hermano de Alondra García Miró, hijo del pintor Rafael García Miró y de Adriana Pardo Maldonado. Se sabe que su edad rondaba los 35 años aproximadamente.

