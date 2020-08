Ante los rumores en redes sociales que indicaban que Alondra García Miró y Paolo Guerrero esperaban un hijo, la propia Alondra descartó que se encuentre en estado, aunque afirmó que su sueño es ser mamá y formar una familia.

En una entrevista para En boca de todos, la modelo descartó que se encuentre en la dulce espera. “De repente me he pasado de postres en la cuarentena, me han visto con pancita”, comentó Alondra García Miró.

“Uno de mis grandes sueños es formar mi familia y ser mamá. Es uno de mis grandes sueños en esta vida. Siempre digo cuando sea el momento, cuando tenga que ser el momento, cuando Dios mande”, aclaró Alondra.

“Es algo en lo que siempre he pensado, siempre he soñado con ser mamá”, agregó la modelo cuando le mostraron una imagen por computadora de cómo se le vería en estado.

ALONDRA GARCÍA MIRÓ SE PONDRA A DIETA

Alondra García Miró admitió que debido a la cuarentena comió más de la cuenta, pero ya se pondrá a dieta. “La verdad fue un descontrol”, manifestó.

Recordemos que en una entrevista previa, Alondra afirmó que ella y su pareja, el futbolista Paolo Guerrero, tienen planes de matrimonio.

Alondra García Miró brindó una entrevista para En boca de todos. (América)

