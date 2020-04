Alondra García Miró comentó que algunas noches no puede dormir, pues se encuentra muy emocionada y nerviosa por el estreno de la novela ‘Te volveré a encontrar’, donde hace su debut actoral como protagonista.

“Me encuentro muy nerviosa, hay noches que no puedo dormir desde que me confirmaron que la novela se emitiría en Perú. Estoy emocionada porque todo el público podrá disfrutar de una linda historia”, dijo Alondra, quien se encuentra en Brasil pasando la cuarentena junto a Paolo Guerrero.

Además, contó que en la novela es ‘Lucy’, una joven que escapará de un campamento de un narco, para conocer su verdadero origen.

“Me preparé mucho para hacer el papel, llevé talleres con Sergio Galliani y Norma Martínez, que me ayudaron para el personaje. La novela se grabó hace dos años y medio, no he visto nada, pero sé que el público va a reír, llorar y sufrir con la historia”, añadió.

Por otro lado, afirmó que solo ‘se rieron’ cuando le preguntaron cómo reaccionaron (ella y Paolo) cuando un sacerdote les dijo que era momento de pensar en el matrimonio.

“Fue un bonito momento al conectarnos en nuestras redes sociales con el padre Omar y solo nos reímos con lo que nos dijo (sobre el matrimonio). Por ahora nos hemos unido a su campaña para llevar canastas solidarias a las personas que tienen una situación complicada”, finalizó la actriz.