Alondra García Miró reaparece en TV ¿Habla de Paolo Guerrero? [VIDEO]

Reaparece. Alondra García Miró volvió a ser captada por las cámaras de TV después de unas circunstancias complicadas. La modelo terminó su relación con Christian Meier hace unas semanas y, días después, su hermano falleció.

Desde entonces, Alondra García Mirómantuvo perfil bajo. La modelo agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió durante el difícil momento que tuvo que pasar. La joven de 25 años envió un sentido mensaje en redes sociales.

"No tengo palabras para agradecerles todo el cariño y amor que me han demostrado en estos días. Quiero que sepan que he leído cada uno de sus mensajes y les agradezco de todo corazón. Dios los bendiga y lo proteja siempre. Los quiero muchísimo", escribió Alondra García Miró.

Ahora, la modelo retoma sus actividades. A través de sus redes sociales, Alondra García Miró ha compartido imágenes entrenando, estudiando sus líneas para su próximo debut en la actuación y hasta promocionando su línea de ropa.

Ahora, tras un difícil momento, Alondra García Miró es captada nuevamente por las cámaras de TV. La modelo fue interceptada por una reportera de Amor Amor Amor, quien la encontró ingresando a una pastelería.

Como siempre, Alondra García Miró se mostró muy cordial con la prensa y agradeció por preocuparse por su estado anímico. Incluso, se animó a comentar que fue un antojo por el frío que sentía aquella tarde.

"Gracias, estoy bien. Un dulcecito para pasar bien la tarde de frío que hace", dijo Alondra García Miró. Cuando la reportera le preguntó si se había comunicado con su expareja, Christian Meier, la modelo solo atinó a reírse y decirle un "chau corazón".

La reportera no dudó en preguntarle por qué había terminado su relación con Christian Meier pues ambos se veían muy bien juntos. Incluso, la periodista le insinuó si es que el fin de la historia de amor se debía a su mal carácter. Alondra García Miró solo atinó a reírse.

¿Y habló de Paolo Guerrero? Al parecer, el informe de Amor Amor Amor se realizó días antes que se desatara toda la polémica por el capitán de la selección peruana. El futbolista ha sido suspendido 30 días por la FIFA como medida preventiva por un resultado adverso a la prueba del control antidopping.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero tuvieron una larga relación amorosa. La pareja estuvo casi dos años juntos y vivían juntos en Brasil. Sin embargo, antes de fin del 2016, ambos decidieron terminar por causas aún desconocidas.

