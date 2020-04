Luego de la polémica que generó las declaraciones de Alondra García Miró sobre Paolo Guerrero y su relación en las que mencionaba que no realizaría escenas de besos en novelas, la ojiverde quiso aclarar lo dicho.

En una entrevista con ‘Choca’ Mandros, Alondra García Miró indicó que lo que realmente quiso decir es que se encuentra muy feliz y que siempre ella se pondrá en primer lugar sobre todas las cosas.

“Yo siempre me voy a poner en primer lugar, siempre lo he demostrado en mi vida, en cuestión de trabajo. Nunca me he dejado de lado. Me siento muy feliz, ahora estoy muy contenta. Mi felicidad siempre será mi prioridad. Todo lo que me de felicidad, también será mi prioridad”, indicó la modelo.

“Exactamente (no sería mi prioridad) lo evaluaría, veré como estoy en mi vida en general”, agregó Alondra García Miró.

Declaraciones de Alondra García Miró tras polémica respuesta

POLÉMICA RESPUESTA

La ‘Foquita’ pidió que la modelo ojiverde se pronuncie pues no aceptaba que su ‘compadre’ haya hecho ese tipo de declaraciones machistas sobre la carrera de su novia.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de Jefferson Farfán al escuchar que Alondra García Miró respaldaba al ‘Depredador’ y priorizaba su relación ‘sobre todas las cosas’.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, indicó la modelo en la transmisión en vivo que fue visualizada por más de 65 mil personas.