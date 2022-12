En medio de las especulaciones de un presunto embarazo de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró decidió alejarse de Perú para recibir el Año Nuevo en la isla Sri Lanka.

A través de sus redes sociales, la modelo peruana compartió imágenes y videos de su visita por el país asiático. “Buenos días desde Sri Lanka, bueno finalmente me puedo conectar, el internet está terrible, y eso que ya tengo un chip y todo, pero no me ha estado funcionando muy bien, por momentos se me va la señal”, se le escucha decir en unos videos que fueron compartidos en sus stories de Instagram. “La verdad que esto está precioso, así que no tengo cómo no compartirlo con ustedes”, añadió.

Asimismo, la bella modelo compartió imágenes de los templos que está visitando. Incluso, mostró algunos platos de la comida típica que viene disfrutando en dicho lugar.

Sus seguidores son los más emocionados con las imágenes, y no han dudado en desearlo lo mejor en el 2023. “Lo mejor que te pudo pasar es estar libre. Recorre el mundo entero mi reina bella te lo mereces. Bendiciones totales”, “Wow que espectacular. El 2023 te encontrará recargada de buena vibra y mucha energía para seguir brillando. Te mereces todo lo bonito que deseas, te quiero”, “Estás en tu mejor momento bella, tomaste una excelente decisión”, “Disfruta tu soltería bella Alondra y goza a rabiar de ese lindo paseo por esas tierras maravillosas. A vivir la vida”, son algunas reacciones.

Es así como Alondra ignora los comentarios sobre el supuesto embarazo de Consorte. Y es que la modelo no se ha referido al romance de su expareja y continúa enfocada en su vida.

Paolo Guerrero no pasa Navidad con Doña Peta sino con Ana Paula y ella muestra su ‘pancita’

Todos los años, Paolo Guerrero decidía pasar fiestas navideñas junto a su familia y su querida madre Doña Peta, sin embargo, el ‘Depredador’ tomó la decisión de estar este año al lado de su pareja Ana Paula Consorte en Brasil. La modelo compartió distintas postales navideñas, pero un detalle llamó la atención.

El futbolista, quien ha tenido varios años de relación con Alondra García Miró, se ha mostrado más enamorado que nunca de la modelo brasileña. Incluso, la pareja incrementa a través los rumores de un pronto embarazo.

Mediante las fotografías que compartió Ana Paula se observa una pequeña ‘barriguita’ . Los rumores se dan luego de las tantas ‘pistas’ que se ha encargado de dar, como por ejemplo, compartir una fotografía en un centro exclusivamente para embarazadas.

