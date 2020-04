La telenovela ‘Te volveré a encontrar’, protagonizada por Alondra García Miró, debutó con el pie derecho alcanzando los 22.5 puntos de rating, siendo el programa más visto del último lunes.

La producción de América TV marca su debut actoral, donde interpreta a Lucy, una chica que vive secuestrada en un campamento en la selva.

Por otro lado, Alondra García aseguró que siempre se pondrá ‘en primer lugar’ y su felicidad será su ‘prioridad’, luego de que la criticaron por respaldar a Paolo Guerrero, quien dijo que no tendría una relación con ella si realiza escenas de besos en la ficción.

“Siempre me pondré en primer lugar, eso lo demostré toda mi vida en cuestión de trabajo, nunca me he dejado de lado. Cuando hablo de mi relación, estoy muy feliz, estoy muy contenta de verdad. Entonces, mi felicidad también es mi prioridad. Si mi relación me da felicidad, esa será mi prioridad”, afirmó la actriz, quien no descarta realizar una segunda temporada de la novela.

Declaraciones de Alondra García Miró tras polémica respuesta

'Te volveré a encontrar' en América TV - Alondra García Miró