Alondra García Miró habló en exclusiva con América Espectáculos y decidió referirse a la visita que le hizo a Doña Peta en el día de su cumpleaños. La actriz y modelo minimizó los comentarios criticando el reencuentro con la mamá de Paolo Guerrero y manifestó que no ve nada de malo en saludar a alguien que le tiene cariño.

"Le tengo mucho cariño, mucho respeto y, al margen de cualquier otra situación, hay una bonita amistad y sí, la fui a saludar el día de su cumpleaños. Fui un ratito a darle un beso y un abrazo y listo. No hay más. No sé por qué agrandan tanto las cosas. Prefiero mantener al margen y no tocar más el tema para no agrandar más esto", declaró Alondra García Miró.

Sin embargo, llamó la atención que cuando el reportero de América Espectáculos le mencionó el nombre de Thaísa Leal , Alondra García Miró dudó en responder. Un poco dubitativa, la modelo optó por no decir nada sobre la actual pareja de Paolo Guerrero.

El cumpleaños de Doña Peta

Reportero: ¿Sientes que esto podría incomodar a Thaísa?



Alondra García Miró: No quiero hablar del tema y...nada, prefiero dejarlo ahí"

La ojiverde confirmó que está soltera y que está feliz así, pues está concentrada en su trabajo grabando la novela 'Te Volveré a Encontrar'. Alondra García Miró reveló que fueron 7 meses de grabación y faltan 2 más todavía.

"Estoy en una etapa en la que mi prioridad es mi trabajo y nada más que eso. Estoy feliz soltera. Me gusta hacer deporte no por verme regia, sino porque es un tema de salud. Me pone de buen humor. Me encanta hacer ejercicio. Salgo feliz de la vida y cantando", puntualizó Alondra García Miró.

Alondra García Miró

