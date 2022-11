RELUCIENTE. Alondra García Miró está enfocada en el trabajo y la mejor prueba es su reciente aparición en la ceremonia de “Model Of The Year 2022″ para anunciar a las 10 finalistas del certamen. La actriz fue abordada por TROME y reveló que se encuentra focalizada en sus futuros proyectos laborales. Además, dio a conocer que ya no tendrá problemas para grabar cierta tipo de escenas, como las de besos, como sí ocurrió cuando era pareja de Paolo Guerrero.

La ‘Ojiverde’ comentó que vive un presente alentador a nivel general en su vida. Tras finalizar su relación con Paolo Guerrero y luego ser vinculada con otras personas, ella se ha dado un descanso del amor para mentalizarse en todos los trabajos que se le han presentado. A continuación, la entrevista que concedió a Trome.

Te vemos muy radiante, en la mejor etapa de tu vida...

Son los ojos de amor y cariño que me tienen en el fondo.

Alondra García Miró sobre los besos en telenovelas (Video: Deyanira Bautista)

¿Cómo te sientes tú?

Bien, super bién, contenta, trabajando un montón. Bastante enfocada en mi trabajo y tranquila. Viajando también, lindo. Enfocada en el trabajo, en viajar, con mis proyectos.

¿Sin tiempo para el amor?

Creo que ahorita estoy pasando una bonita etapa de mi vida en general, me está saliendo mucho trabajo. Tengo salud, a mi familia bien, qué mas puedo pedir. Estoy muy agradecida en todo en general en la vida.

Tendrás muchos pretendientes que quieren conquistarte...

Ja,ja, ja, ¿pretendientes?, mejor no voy a responder el tema. Pero estoy muy bien y tranquila.

¿Hay planes para tentar para Televisa?

Lo he pensando, pero ahorita tengo proyectos acá en el Perú y por ahora estoy enfocada en eso, pero quién sabe más adelante. Me encantaría.

¿Ahora ya no tendrás problemas de hacer escenas de beso?

Ja, ja, ja, ya no, ningun problema. Ja, ja, ja.

¿Es cierto o es mito ?

No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa.

¿Cómo calificarías este año?

De aprendizaje, aprendí un montón de cosas.

Los proyectos de Alondra García Miró en la televisión

¿Se viene alguna serie o novela?

No puedo contar, pero les prometo que cuando sea el momento ahí les contaré.

¿Es un proyecto para el próximo año?

Para el próximo año.