ROMPE SU SILENCIO. Tras meses de haber guardado silencio, Alondra García Miró se animó a responder por las preguntas sobre su expareja Paolo Guerrero. Luego que brindara una entrevista a Trome revelando que ahora sí puede hacer escenas de besos, esta vez la ‘ojiverde’ habló sobre las muestras de amor del ‘Depredador’ a Ana Paula Consorte.

Desde el evento de moda que realizó Natalie Vértiz, Alondra García Miró reapareció ante las cámaras de televisión más feliz que nunca y asegurando que ya pasó la página con el futbolista peruano.

“ Mi corazón va tranquilo, bien. Es algo que me están preguntando últimamente y es normal , pero todo bien, en verdad”, dijo.

“ ¿Tienes comunicación con la mamá de Paolo?... No se mostraba mucho contigo como ahora se muestra con Ana Paula”, fueron las palabras del reportero del magazine matutino que sorprendió a la modelo. Sin embargo, respondió educadamente.

“No seas sapo, no voy a responder (Sobre Doña Peta)... Bueno, no sé, no tengo nada que hablar al respecto, de hecho de eso no voy a responder porque no tengo nada que ver ahí (Sobre el amor de Paolo a Ana Paula)”, agregó.

ALONDRA DICE QUE YA PUEDE HACER ESCENAS DE BESOS

Alondra García Miró fue abordada por TROME y reveló que se encuentra focalizada en sus futuros proyectos laborales. Además, dio a conocer que ya no tendrá problemas para grabar cierto tipo de escenas, como las de besos, como sí ocurrió cuando era pareja de Paolo Guerrero.

Tendrás muchos pretendientes que quieren conquistarte...

Ja,ja, ja, ¿pretendientes?, mejor no voy a responder el tema. Pero estoy muy bien y tranquila.

¿Hay planes para tentar para Televisa?

Lo he pensando, pero ahorita tengo proyectos acá en el Perú y por ahora estoy enfocada en eso, pero quién sabe más adelante. Me encantaría.

¿Ahora ya no tendrás problemas de hacer escenas de beso?

Ja, ja, ja, ya no, ningun problema. Ja, ja, ja.

¿Es cierto o es mito?

No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa.