Alondra García sobre supuesta boda con Paolo Guerrero: "Es mentira, estoy recontraenfocada en mi trabajo"

Alondra García Miró reafirmó que no tiene planes de boda con Paolo Guerrero este año, pero no descartó que suceda en el 2020.



“No sé de dónde han sacado eso (de que se casará). Es mentira, aprovecho para aclararlo porque me tienen loca con el vestido (de novia), Punta Sal”, aseguró la ojiverde, que inauguró su restaurante ‘Mercatto Verde’, en San Isidro.



Quizá la boda sea el otro año...

Bueno, no sé. Realmente no pienso, estoy recontraenfocada en mi trabajo, quiero que ‘Mercatto Verde’ se posicione.



¿Has conversado de boda con Paolo?

No, es que ahorita no está.



Doña Peta ya quiere que se casen...

No sé.



Hasta te pidió nietos.

Ja, ja, ja. Imagínate, pasito a pasito, suave, suavecito.



Tienes una bonita conexión con doña Peta.

Sí. Ella es superseria, es mamá guerrera, la admiro mucho como mujer y ahora como amiga.



¿Nunca se perdió el vínculo?

Jamás, aunque nadie entendía.



¿Es como tu madre?

Tenemos una bonita relación, ella tiene puros hijos hombres y a falta de mujeres, ahí estoy yo. Siempre nos vacilamos con eso, me encanta que esté aquí.



Doña Peta está esperando que haya un plato en su honor.

Buena idea, se merece un plato bien serio.



¿Este logro se lo dedicas a Paolo?

Se lo dedico a toda la gente que me apoyó todos estos años.



Por su parte, doña Peta felicitó a Alondra por la inauguración de su restaurante y comentó que le dio algunos tips en la cocina.



(Deyanira Bautista)