Alondra García Miró da un nuevo paso en su vida personal y revela lo más difícil que deberá afrontar | VIDEO

Hace unos meses, Alondra García Miró reveló que incursionará con un nuevo negocio en el mundo de la comida saludable con el restaurante Mercatto Verde. La joven empresaria ya tiene varios proyectos a futuro, mientras espera el estreno de la telenovela 'Te volveré a Encontrar' que ella protagoniza.

Sin embargo, Alondra García Miró ha decidido dar otro paso en su vida, en un nivel más personal. Y no, no es sobre el ingeniero que le ha robado el corazón hace algunos meses y del que prefiere no hablar. Se trata de un cambio en su vida cotidiana.

Alondra García Miró aprovechó el feriado del 8 de octubre para mudarse de su casa de toda la vida. La actriz y joven empresaria ha adquirido un departamento y le ha dado el adiós a su familia, con quienes ha vivido durante todo este tiempo en Lima.

A través de un video en Instagram, Alondra García Miró mostró todas las cajas de sus cosas, ropa y pertenencias que lleva a su nuevo hogar. Sin embargo, pese a que este paso es importante en su vida, la modelo también revela que hay algo que es difícil para ella.

Se trata de su abuelita a quien ella con mucho cariño llama Gelita. Alondra García Miro escribió en Instagram: "Estoy feliz por un lado, pero por otro tengo que confesarles que me da penita ya no vivir con Gelita. Igual le he prometido que la voy a venir a visitar siempre"

