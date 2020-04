La actriz Alondra García Miró dijo que le desea lo mejor a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, después que la ‘Foquita’ confesó que está pasando la cuarentena con la salsera, en un enlace en vivo con Paolo Guerrero.

“Esos ‘vivos’ (de Jefferson y Paolo) han sido muy graciosos en verdad. Han desencadenado muchos comentarios (en redes sociales). ¿Si Jefferson y Yahaira son mis amigos?, pues no lo son. Pero todo el mundo sabe que Jefferson es muy amigo de Paolo, y lo conozco, nos hemos visto en algunas oportunidades”, señaló la ‘ojiverde’ en el programa ‘América hoy’.

Luego, detalló que no es amiga de Yahaira Plasencia, pues solo la ha visto en una ocasión. “A ella (Yahaira) solo la he visto una vez, no es que seamos amigas ni que conversemos. Sin embargo, me cayó súper bien, es una chica linda y buena onda, pero no tenemos una amistad. A los dos les deseo lo mejor, bendiciones para todos”, añadió Alondra, quien anoche debutó protagonizando la novela ‘Te volveré a encontrar’ por América Televisión.

De otro lado, contó que atraviesa su mejor momento con Paolo Guerrero y que ambos esperan que pronto se pueda superar la pandemia del coronavirus. “Estamos bien, tranquilos y esperando con fe que todo pase pronto. Ando preocupada porque tengo dos negocios que puse el año pasado en Perú y hay mucha incertidumbre. Estamos viendo de qué forma vamos a reinventarnos y reestructurarnos”, indicó.