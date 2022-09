La modelo peruana Alondra García Miró, reapareció a través de su cuenta de Instagram, esto después que hace unos días, Paolo Guerrero oficializó su noviazgo con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte.

Ahora, la ojiverde publicó un video ante sus más de tres millones de seguidores a los cuales saludó y contó los motivos por los que estuvo desaparecida.

“ Hello ¿cómo van?, apareciendo por aquí después de días, no les he contado pero lo que pasó es que tuve un accidente en el ojo, ya les contaré, eso es otra historia , pero ahora que estoy en modo viajera quiero irme solamente con maleta de mano y estoy en búsqueda de la maleta perfecta”, dijo a través de unas historias en Instagram.

Como se sabe, Alondra García Miró ha recibido innumerables muestras de apoyo por parte de sus fanáticos ante la noticia de la nueva pareja de Paolo Guerrero.

Para muchos, Alondra García Miró está en su mejor momento y ella parece estar disfrutando de su soltería pues ya preparó un nuevo viaje con rumbo desconocido.

