El exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, utilizó sus estados de WhatsApp para arremeter contra Magaly Medina y de paso contra su esposo, el notario Alfredo Zambrano, al parecer, en respuesta a un reportaje en el que se le mencionó, en ‘Magaly TV, La Firme’.

Magaly Medina presentó en su programa los estados de WhatsApp de Paz de la Barra en los que aparecían extensos mensajes en su contra, los mismos que compartió con los televidentes de su sintonizado programa.

“ Magaly Medina sacó una pequeña nota de una de mis salidas manifestando que el auto en el que salgo de alharaca. Celosa que su pingüino no tenga mis autos desde años, jejeje. Pobre acomplejada”, comenzaba el mensaje del esposo de Sofía de Franco.

Pero no todo quedó ahí, Paz de la Barra también escribió que si fuera ‘malo’ escribiría cosas del ‘Pingüino’ e incluso afirmó que muchas amigas ‘la vendieron’.

TROME | Magaly Medina la responde a Álvaro Paz de la Barra (Magaly Tv)

MAGALY MEDINA: “NO CONOZCO A NINGÚN PINGÜINO”

Tras las palabras de Álvaro Paz de la Barra, Magaly Medina salió en defensa de su esposo. “No se a quien se refiere yo no conozco a ningún pingüino, a menos que él se esté haciendo eco de gente que me tiene tanta cólera, rabia y envidia que quiere ponerle algún apelativo a mi esposo para así intentar disminuirlo; pero no lo pueden hacer, no lo podrán hacer”, respondió la periodista.

MÁS INFORMACIÓN: