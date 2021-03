SE SIENTE DISCRIMINADO. Álvaro Paz de la Barra, el burgomaestre de La Molina, salió de la comisaría del distrito esta mañana, donde estuvo en calidad de detenido durante un día y medio, después de la denuncia que hizo contra su esposa Sofía Franco por violencia familiar. En sus declaraciones a la prensa, el funcionario indicó que siente que hay un trato desigual cuando un hombre manifiesta ser agredido.

Álvaro Paz de la Barra sostuvo que el trato que recibió por parte del personal policial fue discriminatorio. “Se origina de la propia ley, yo he sido el agraviado, a mí no me han enmarrocado, las heridas que tiene Sofía son porque fue enmarrocada dos veces por resistencia a la autoridad”. De este modo, el también abogado niega que la agresión haya sido mutua.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para contar que la exconductora de televisión sigue detenida por negarse a pasar la prueba toxicológica y de alcoholemia, mientras él salió negativo. “Esta denuncia espero que sea algo reflexivo para ella. Sus enfermedades de drogadicción, alcoholismo y ludopatía, espero que sean superadas”, agregó.

Álvaro Paz de la Barra mencionó que el pasado 1 de enero se reconciliaron pero ella no cumplió su promesa de someterse a un tratamiento para tratar sus condiciones. “Yo ya no estoy con ella pero la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias. Estamos evaluando pedir la tenencia de mi hijo por su salud”.

Al respecto, el abogado de la expresentadora precisó que su anterior defensor le recomendó que no pasara la prueba de alcoholemia porque no estaba conduciendo un vehículo al momento de su intervención. Aseguró que no puso resistencia de manera violenta, desmintiendo Paz de la Barra.

TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA FUE QUIEN FILTRÓ LOS VIDEOS QUE DEJAN MAL PARADA A SOFÍA FRANCO

Los videos donde se observa la discusión entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra fueron difundidos por un trabajador de la municipalidad de La Molina. Jorge Alfonso Rojas Bernuy fue entrevistado por un reportero de Magaly Medina, quien se hizo pasar por un corresponsal extranjero. En la conversación reconoce que labora en la institución y se compromete a entregarle grabaciones y documentos que perjudican a la presentadora.

Jorge Alfonso Rojas Bernuy cumple funciones de periodista en el área de prensa de la municipalidad de La Molina desde febrero del 2020. Su sueldo asciende a los 5.000 soles mensuales, según se puede ver en el portal de contrataciones del Estado. Hasta el momento ha recibido cerca de 51.000 soles.

El trabajador reconoce que está realizando una labor para la que no fue contratado. “Lo que yo estoy compartiendo es temas que nos han llegado. Tengo por ejemplo la pericia toxicológica de Álvaro, en este caso ha sido negativa. Tengo el acta de negación por parte de la Señora Sofía y el personal de servicio de la casa me acaba de pasar un par de videitos, está un poco feito, pero te los paso si deseas”, añade Rojas Bernuy.

La cantidad de dinero que ha recibido Jorge Rojas Bernuy de la Municipalidad de La Molina asciende a 51.000 soles

