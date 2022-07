¿LA OFICIALIZARÁ? Álvaro Paz de la Barra ha sido nuevamente captado con la modelo Jamila Dahabreh. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ ampayaron al exalcalde de La Molina en tremenda juerga por su cumpleaños y en cariñososo momentos con la rubia, pese a que aún sigue casado con Sofía Franco.

En las imágenes del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se observa al exburgomaestre en Barranco Bar, disfrutando de la orquesta que se presenta y pegadito a Jamila, a quien le habla al oído y le agarra de la cintura.

“ El alcalde bailarín celebra su cumple con tremenda juerga y su incondicional Jamila Dahabreh. ¿Llegó el momento de oficialización? ”, se escucha la voz en off del reportaje de ‘Amor y Fuego’.

Cabe precisar que en entrevista a Trome, la denominada ‘Chica Tulum’ no descartó tener una relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra. Según dijo, está tranquila y feliz, por lo que la seguiremos viendo con el esposo de Sofía.

SOFÍA FRANCO ROMPE SU SILENCIO SOBRE PAZ DE LA BARRA

Días atrás, Sofía Franco fue consultada por este medio local sobre si situación sentimental con el padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra. La exconductora de televisión dejó en claro que aún está casada con el exalcalde y se refirió a Jamila Dahabreh.

“Sí, como comprenderás salpica y me llaman a preguntar, me envían mensajes y, bueno, pero yo estoy concentrada ahora en retomar mi carrera. En aprovechar el tiempo acá (México), ya que cuento con visa de trabajo por un año... De hecho, cuando sea real el divorcio ya les contaré para que no se generen más comentarios ”, comentó.