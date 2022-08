SE RESPONDEN. Jamila Dahabreh no esperó más y arremetió fuertemente contra Sofía Franco luego que la exconductora, en entrevista con Trome, le reiterara que sigue casada con el exalcalde Álvaro Paz de la Barra, pese a que “llore”. Estas declaraciones no gustaron a la modelo y le refutó en su cuenta de Instagram.

“ Yo no lloro ni pataleo, la que patea y da golpes eres tú, estimada ”, dijo Dahabreh recordándole a Sofía el bochornoso momento en que apareció discutiendo y peleando con su aún esposo el pasado marzo de 2021.

Esta declaración de la ‘rubia’ se da luego que Sofía Franco hablara por primera vez de la modelo en una entrevista con este medio. Según dijo la exconductora, es de mal gusto que Jamila esté hablando del patrimonio de una pareja de esposos .

“Como familia nos compete conversar a nosotros, nadie le autorizó a opinar, pero que sepa que nos casamos con bienes mancomunados. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”, señaló.

Jamila Dahabreh responde a Sofía Franco.

JAMILA JURA QUE TUVO RELACIÓN CON PAZ DE LA BARRA

En diálogo con Magaly Medina, Jamila Dahabreh salió al frente para jurar que fue pareja oficial de Álvaro Paz de la Barra. Según la rubia, el político se arrodilló en la playa para pedirle iniciar una relación.

“Nos comprometimos mucho familiarmente (…) Siempre nos hemos lucido públicamente (Magaly: ¿Qué raro y por qué no te ampayabamos?) No íbamos a discotecas, pero sí íbamos a restaurantes, no nos escondíamos”, expresó.