FUEGOOO. Los rumores sobre la supuesta relación sentimental que mantendrían el alcalde Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh siguen sonando fuerte en la farándula de Chollywood. Y es que después de que la modelo fuera consultada por el supuesto romance y lo negara, Amor y Fuego lanzó nuevas imágenes de la parejita.

En un adelanto del programa de Rodrigo González, se observa imágenes de los autos de la rubia y el burgomaestre, que se estacionan en el mismo lugar. Asimismo, la reportera de Willax aseguró que la modelo sería ‘la nueva vecina ilustre de La Molina’.

LOS PRIMEROS RUMORES

Hace unos días Rodrigo González se enlazó en vivo con Jamila Dahabreh y le preguntó si estaba saliendo con Álvaro Paz de la Barra. La modelo se mostró nerviosa y lo negó rotundamente. “Sí lo conozco, pero no he dicho que estoy con él. No sé de donde sale eso”, indicó.

En ese sentido aseguró que no ve al ex de Sofía Franco hace tiempo y que su galán no es ‘del medio’. Sin embargo, más adelante reconoció que es muy amiga de la hermana del alcalde y que tiene un negocio con ella.

“Nuestras hijas son amigas y nos conocemos hace tiempo”, dijo Jamila, auque se negó a detallar qué tipo de negocio compartía con María Pía Paz de la Barra. “No voy a hablar de mi vida personal”, indicó.