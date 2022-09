¿OTRA VEZ JUNTOS? Sofía Franco habría celebrado su cumpleaños junto a Álvaro Paz de la Barra, su aún esposo, esto pese al escándalo de infidelidad del burgomaestre y con Jamila Dahabreh, esta última afirmó que el político le ofreció casarse con ella.

‘Amor y Fuego’ evidenció, con documentación de Migraciones, que Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra salieron del Perú rumbo a México el 24 de setiembre. Aunque se desconoce si compartieron el mismo vuelo.

Casualmente, el 25 de setiembre la exconductora de TV celebró su cumpleaños número 45 y todo parece indicar que habría estado junto al alcalde.

Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco viajan a México el mismo día: ¿Celebraron cumpleaños juntos?

Sofía Franco: qué dijo sobre Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra

Hace unas semanas, luego de las declaraciones de Jamila Dahabreh, Sofía Franco salió al frente y afirmó que ella es “consejera” de su esposo, que fue ampayado con la modelo en más de una ocasión. La conductora remarcó que no habían hablado de un divorcio.

“(¿Sabías del romance?) No, para nada. Yo soy consejera de Álvaro en esta época, aunque a ustedes les suene loco. Yo lo consejo mucho, todos los días hablamos y para bien. Este tema lo hemos tocado y hay que darle un final. No se trata de aparecer cuando te provoca. Yo a esta hora del partido no voy a entrar en dimes y diretes”, señaló.

