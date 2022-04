Por estos tiempos en el Perú, si suena una salsa, es casi seguro que el autor sea Álvaro Rod. Es el dueño de la letra, la que otros interpretan y la que él se encarga de entonar. Por eso vinimos a encontrarlo hasta Miraflores y nos hemos sentado frente a su figura en su departamento del cuarto piso de esta calle concurrida en este barrio elegante de Lima.

Tranquilo, sin apurarse, ni mirando su reloj como para indicarnos que ya es hora de cortar la entrevista, el muchacho de 26 años, que saborea la miel de la popularidad, creador de temas que se han hecho himno en las fiestas como ‘Ven y dime’, ‘Te vas arrepentir’, ‘No sé’ y otros que entraron en el sentimiento de la gente, saca su lado más emotivo para contestar con una gran dosis de ternura.

Álvaro, ¿las canciones con penas de amor pegan más?

Creo que a las personas les gusta sufrir. Recordar los momentos duros.

¿Esas se corean más?

Suspiras.

Pero también les has dado a los hombres.

Es que me he puesto en todas las situaciones, pero hay algo más importante.

¿Qué?

Hacer que los temas la gente los haga suyos.

¿Te has vengado por no ser correspondido o de una traicionera?

En realidad, cuando hice algo de mí, dejé una marquita que ella la debió reconocer.

¿Eso es válido?

Definitivamente, pero sin faltar el respeto a nadie.

“AUNQUE NO LO CREAN TENGO CALLE”

Si te agrada una chica, ¿mandas un audio dedicándole algo musical?

Sí, dentro de todo, es una ventajita. Además, soy romántico.

A veces no hay relación entre interpretar bien y bailar.

Tengo mis cositas.

Qué bueno que lo reconoces.

Pasa que ahora un artista, sobre el escenario, tiene que prepararse en cómo pararse, moverse.

Álvaro Rod se considera parte de la transición de las adaptaciones de temas conocidos a las composiciones personales. (Fotos: Allengino Quintana)

Una consulta, ¿tienes calle?

Aunque no lo crean, sí.

¿Barrio?

Soy de Matellini, Chorrillos.

¿'Vicios’?

Dormir, comer. Acá hacer dieta es imposible.

¿Te conquistan por el estómago?

Por supuesto.

¿Plato para ‘enamorarte’?

Puré con asado, ají de gallina, arroz con huevo, todos.

¿Cocinas?

Por ahí, algo.

“UNA EX ME RECLAMÓ QUE NUNCA HICE UNA CANCIÓN PARA ELLA”

Sales con una flaca, ¿te pide que le compongas?

Una ex me reclamaba: ‘Nunca has hecho una canción para mí’.

¿Otra situación?

Me ha tocado salir con una que no le gusta la salsa.

¿Y qué has dicho?

Cómo hacemos, si yo vivo de este ritmo.

Con los Hermanos Yaipén llegó a pueblos que ni pensaba que existían. (Fotos: Allengino Quintana)

FUTBOLISTA Y CANTÓ CON LOS HERMANOS YAIPÉN

¿Pelotero?

Jugué en España, en la categoría de Cristian Benavente, luego un paso por el Perú en Atlético Minero y la reserva de la San Martín.

¿Y eras bueno?

Sí, volante ofensivo.

¿Dónde hay más ‘maleteo’?

En ambos lados, je, je.

Fuiste voz en los ‘Hermanos Yaipén’, ¿hay tiempo para algo?

Pasas todos los días en el bus. Llegué a pueblos que jamás imaginé que existían.

¿Uno que recuerdes?

Nuevo Mundo y eso que está en Huacho.

¿Otro momento difícil?

En pleno concierto se armó una balacera, tratamos de calmar, pero no paraban y nos fuimos.

Recomiéndanos algo de fondo tuyo para cenar con la ‘patrona’.

‘Somos dos’ o ‘Vamos a escapar’.

¿Y otra tuya para pedir perdón?

‘Escúchame mi amor’.

Unos salseros me han dicho que Perú es un país de ‘covers’...

Humildemente siento que soy parte de la transición, de pasar de las adaptaciones de temas conocidos a las composiciones personales.

¿Cuesta más imponer lo propio?

Sí, porque los otros la pasan a salsa y la gente la va a tararear. Crear y que la gente lo reconozca cuesta más y es muy gratificante.

Solo queda darte un gran abrazo por tu tiempo y declaraciones.

Un saludo a los lectores y gracias.

Así como responde es en su día a día. Sin desesperarse, sabiendo lo que tiene que hacer y avanzando a pasos agigantados en la profesión, pero sin correr, porque quiere llegar rápido a su destino. Bien lo afirmó la genial Isabel Allende: ‘De la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad’.

