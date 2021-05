A pesar de la crisis por efecto de la pandemia del COVID-19, Álvaro Rod no deja de hacer música y esta vez lanzó “Cuando te veo”, tema que grabó en un videoclip con el dúo You Salsa.

Con este sencillo en versión salsa, los artistas están cautivando las redes sociales y reciben mensajes de halagos por la composición musical, que también está a cargo de Rod.

“El artista siempre está constantemente produciendo y no me voy a detener hasta conseguir mis sueños de ser reconocido no solo en el Perú, sino también a nivel internacional”, dijo el cantautor Álvaro Rod.

Asimismo, el joven músico destacó el talento de You Salsa y dijo que era “perfecto” para este nuevo éxito.

Destacó que el dueto peruano, conformado por Mariale Salazar y Jean Pierre Puppi, grabara la canción “¿Y ahora qué hacemos?”, producida por Tony Succar. “Son unos chicos bastante ingeniosos y con buena voz. De a pocos vamos demostrando que hay una nueva generación de artistas que sacan cara por el Perú alejados de escándalos y solo con el arte”, indicó.

Con esta nueva producción, Rod se afianza en lo musical debido a que, además, su tema “Somos dos”, en versión salsa y balada, sigue siendo el número uno en las radios nacionales.

