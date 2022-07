A sus 29 años, Álvaro Rod se ha convertido en uno de los jóvenes cantautores peruanos más cotizados del momento. Es el creador de “No sé” que canta Amy Gutiérrez, “Te vas a arrepentir”, éxito de Cielo Torres, también es autor de “Ven y dime” de Bembé y en su voz su tema “Escúchame mi amor” es un verdadero hit. ¿Pero imaginaban que el joven salsero soñaba con ser futbolista de forma profesional y no cantante?

“La verdad, antes de la música, yo jugaba fútbol en España y lo hice durante cuatro años porque quería llegar a las grandes ligas, y aunque mi papá era músico y cantante, por diversos motivos lo que hacía él no era mi propósito en la vida. Pero todo cambia cuando decido subir contenido a las redes sociales cantando y veo que había una buena reacción con la gente, de ahí salen varias propuestas que me llevaron a incursionar en el teatro musical y luego como compositor de temas de telenovelas”. cuenta Rod.

Hoy tras su éxito en la salsa, el compositor y cantante toma con humildad los halagos y admite que está en pleno proceso de aprendizaje. “Me encuentro en una etapa de crecimiento, gracias a Dios las cosas se están dando y es el resultado de mucho trabajo y esfuerzo, siento que recién está dando fruto todo ese proceso creativo del que han salido los temas que me han grabado populares cantantes y conocidas orquestas”, dice el músico chorrillano.

Intérprete y compositor de "Escúchame mi amor" tiene proyectos muy ambiciosos.

SU PROPUESTA

Álvaro toma su distancia de los realitys de canto, pero no por que esté en desacuerdo, simplemente su camino fue otro. “En algún momento pensé en participar porque esos programas dan mucha exposición mediática, pero si no he participado es porque a mí se me abrieron otros caminos, estuve algunos años en Hermanos Yaipén que me dio la oportunidad de foguearme y de viajar mucho. Estar en la orquesta fue una experiencia muy bonita que me ha servido mucho en la carrera”.

¿Y la composición, en qué momento se convierte en tu principal propuesta?

Siempre me gustó escribir, pero tuve la suerte de ampliar mi carrera cuando lancé un tema propio que se llama “Vamos a escapar” y creo que realmente esa canción marca un antes y después en mi carrera, me abrió muchísimas puertas. A partir de allí, con mi equipo decidimos seguir el camino de los temas inéditos y no tanto hacer covers,

“De hecho tuve un poco de temor de que la gente me reconozca más como compositor que como cantante, que pasa mucho, pero gracias a Dios tengo mis dos carreras que a la par están funcionando, pero no puedo negar que lo de la composición me está llevando por un camino bonito también”.

