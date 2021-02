Ella sí puede decir que es una periodista con calle. Alvina Ruiz no llegó a la televisión de la noche a la mañana. De muy joven se ganó la vida sirviendo hamburguesas en un establecimiento de comida rápida y hasta fue cobradora de micro en la línea San Germán.

¿Qué lección está dejándote la pandemia?

Que hay que tener mucha empatía, no hacer planes a largo plazo y tratar de vivir buscando la felicidad.

¿Recuerdas tu primer trabajo?

Sí, trabajé en un local de comida rápida sirviendo hamburguesas. También fui cobradora de microbús.

¿Cómo conseguiste ese trabajo?

Era el micro de mi papá, él manejaba y yo cobraba.

¿En qué línea?

En la San Germán, ruta Los Olivos-San Juan de Lurigancho.

¿Qué te enseñaron ambos trabajos?

A sacrificarme y obtener las cosas con mucho esfuerzo.

¿Qué te hizo pasar vergüenza alguna vez?

Recuerdo que estaba en un enlace en vivo por la llegada del papa Francisco y le pregunté a una señora si estaba embarazada, ella me respondió que no y me quedé helada y no supe qué decir. Fue una vergüenza.

¿Y tu mayor sueño?

Ser actriz. De niña soñaba con protagonizar una obra de teatro, pero no pude cumplirlo.

Pero nunca es tarde...

Sí, por eso estoy pensando en inscribirme en un taller de teatro.

¿Tienes una manía?

Querer hacer muchas cosas a la vez y eso termina atolondrándome.

¿Tienes algún tatuaje?

No.

¿Te gustaría hacerte uno?

Me gustaría hacerme uno con la inicial de mi hija Fernanda.

¿Quién es la persona más importante en tu vida?

Mi hija Fernanda.

¿Te animarías a tener otro hijo?

No está en mis planes, pero no descarto nada.

¿Extrañas algo de tu niñez?

Echarme en cualquier lugar y observar la forma de las nubes, y no tener que preocuparme por nada.

¿Tienes algún proyecto en mente?

Me gustaría poner mi marca de ropa ‘Alvina Ruiz’ y abrir un local de comida, pero solo de piqueos.

Alvina Ruiz confiesa que un tiempo lo cambió por otra marca, pero volvió porque no se acostumbró. (Foto: El Comercio)

¿Cuál es tu red social favorita?

En Instagram soy muy activa. Aún no me animo a descargar Telegram.

¿Crees en el amor?

Creo en el amor desde que nací (risas). Fui una niña muy amada. En el camino he tenido amores y el más sublime de todos es mi hija Fernanda.

¿Qué valoras más en una persona?

La sinceridad.

¿A quién te gustaría entrevistar?

A Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos.