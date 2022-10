La periodista Alvina Ruiz, conductora de ‘América Noticias’, comentó que participó con un breve papel en la miniserie ‘Contigo Capitán’, que se emitirá en los próximos días en Netflix y que cuenta la historia del futbolista peruano Paolo Guerrero y el proceso judicial que vivió tras ser suspendido por doping y su llegada al mundial Rusia 2018, junto a la selección nacional después de 36 años.

“En estos momentos no solo estoy al frente del noticiero central de América Televisión junto a Gunther Rave, sino colaborando con el libro ‘Crímenes en Lima 2′ y bueno, debutando en la actuación con una breve aparición, de extra, en una miniserie que se emitirá en unos días en Netflix ”, comentó Alvina Ruiz.

Luego, señaló que se trataba de la miniserie ‘Contigo capitán’, y que se grabó el año pasado, donde se narra el proceso judicial que vivió el futbolista para poder ser autorizado a jugar el Mundial de Rusia 2018.

“Es mi primera experiencia en la actuación, me ha gustado. Y bueno, sobre todo porque se trata de un personaje tan querido y no tan querido en el Perú. Sobre Paolo sé su historia futbolística más que su vida personal, pero he ido aprendiendo algo y me parece que es una persona que se ha esforzado mucho, que ha llegado hasta donde tenía que llegar, tuvo ese impasé con el te y todo el tema del doping; pero es uno de nuestros futbolistas y hay que apoyarlo como peruano”, indicó.

Luego,añadió que se siente contenta con su desempeño y el trabajo en ‘América noticias’, junto a Gunther Rave. Además, pidió a la población femenina realizarse los chequeos preventinos para descartar el cáncer de mama, pues es el segundo diagnóstico más letal en el Perú.

FUE COBRADORA DE BUS

Alvina Ruiz, periodista de América TV, se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos”, donde recordó su pasado como cobradora de bus.

“Me iba hasta el último asiento para almorzar. Mi mamá me enviaba mi táper para comer y luego me tomaba una siesta de 5 minutos”, recordó.

En otro momento, la presentadora de noticias recalcó que ser cobradora de un bus le “dio experiencia y mucha calle”.

Según contó, la comunicadora logró ser cobradora de la línea San German cuando su padre era chofer. Ella tenía 13 años cuando decidió ayudar con el ingreso económico de su hogar.

“En esa época usaba mis enterizos para cobrar... Recuerdo que corría para marcar mi sello porque sino no se cuenta como vuelta”, contó.

