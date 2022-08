Alvina Ruiz se separó de Ronald Velarde tras 15 años de matrimonio. Esta noticia se dio a conocer a inicios del 2022 y como parte de su nueva etapa de soltera, la conductora de “América Noticias: Edición Central” decidió mudarse a un nuevo departamento junto a su hija.

La presentadora de noticias abrió las puertas de su nuevo hogar paras las cámaras del programa “En boca de todos”, donde se mostró muy emocionada por esta etapa.

Alvina contó que está comprando los muebles de su hogar de a pocos: “El departamento es nuevo y recién me estoy mudando. No hay nada pero hay algunas cosas que he podido comprar con la gratificación”.

“Tengo una amiga que viajó fuera del país y me regaló una licuadora. Yo me he comprado una refrigeradora y una cocina”, reveló.

Alvina Ruiz es conductora de “América Noticias: Edición Central” y está enfocada en su carrera. Ella se mudó a su nuevo departamento junto a su hija, fruto de su relación con Ronald Velarde.