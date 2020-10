POR FERNANDO DÁVILA

Y todo empezó en una emergencia. La adolescente tuvo que venir a la capital a escapar de una peritonitis y no regresó más a su tierra. Alvina Ruiz es del oriente peruano, llegó a Lima a someterse a una intervención quirúrgica y abrazó una profesión que hasta hoy la tiene ‘atrapada’ y emocionada. La conductora de América Televisión y Canal N no tiene una, sino mil historias por contar.

¿Eres la embajadora de Juanjuí?

Oficialmente no. La población me hace sentir así. En alguna entrevista que me han hecho, me ponen ese crédito.

¿Qué es el ‘Tunche’?

De niña, cuando hacía alguna travesura, me asustaban con que iba a venir por mí.

¿A qué se refieren?

Con un alma que está penando por las noches.

Edwin Sierra tiene su personaje ‘La Fuana’, ¿te incomoda?

Nunca. Mientras se imite con respeto, sin caer en la vulgaridad y desprestigio, está bien.

¿Siempre soñaste ser periodista?

Quise ser actriz y mi mamá me aclaró: termina Comunicaciones y luego estudias lo otro.

¿Tu primera comisión?

Ingresé a Panamericana como pre-practicante.

¿Eso significa?

Redactaba notas que no salían.

La profesional cubrió eventos fuertes como el incendio de Mesa Redonda y el terremoto del 2007

¿Qué vino después?

Unos jubilados fueron al canal a reclamar sus pagos…

¿Ahí debutaste?

Sí, después llegó la prueba de fuego.

¿Cuál fue?

El incendio de ‘Mesa Redonda’ en 2001. Íbamos llegando y el olor, los gritos, la gente huyendo, era terrible lo que se estaba viviendo.

¿Otro informe parecido?

El terremoto de Pisco en 2007, parecía una ciudad bombardeada.

¿Qué más te impresionó?

Los muertos en la Plaza de Armas.

¿Lograste hospedarte?

Dormíamos en la camioneta del canal.

¿Qué más pasaste?

Me lavaba con pañitos húmedos.

Sumaste calle a tu vida…

Siempre lo comentaba con los choferes: ‘El periodismo me ha hecho caminar por lugares donde normalmente no transitaría’.

¿Una anécdota de reportera?

Un día llegué a San Judas Tadeo, en el Callao, y un delincuente me seguía y decía: ‘Estás nerviosa, tienes miedo’.

¿Moraleja?

Entendí que debía manejar mis emociones.

¿Otra de esos tiempos?

Cuando íbamos al puerto, un chalaco nos ‘chalequeaba’ y con él entrábamos a todas partes.

¿Bandido reconocido?

Sí, pero lo mataron. Parece que tenía enemigos.

¿Una condición cuando recién empiezas?

Siempre eres quien se ofrece para cubrir a tus compañeros en Navidad, Año Nuevo y otras fechas importantes.

¿Algo que nunca aceptaste?

Que la jefa de prensa de un candidato me pague la cena o nos traslade en su movilidad.

¿Mejor lugar para devorar un rico plato de choclo con papa?

Frente a la carceleta de Palacio de Justicia.

¿Otro lugar de buena comida?

La ‘Tía Dunker’, en jirón Cotabambas, en el Centro de Lima.

¿Un momento que marcó tu vida?

Cuando al lado del río Rímac, frente a la virgen que está en la avenida Faucett, un barrio se incendió.

¿Qué viviste allí?

Una niñita se quemó la cara. Me conmovió tanto que la apoyaba después de hacer la información.

Es bueno ser solidarios…

Una noche fui a visitarla, entré a verla y su mamá me dijo que no podía tenerla y me la entregaba.

¿Aceptaste?

Solo tenía 23 años. No podía hacerlo, pero seguí visitándola.

¿Cómo acabó la historia?

La niña fue creciendo y trabajaba con su mamá limpiando lunas en la avenida. Un día, una móvil del canal pasó por allí y ellas lo reconocieron.

¿Qué hicieron?

Se acercaron y le dijeron al chofer: ‘Salude a mi tía Alvina’.

¿Te hicieron llegar el mensaje?

Sí, el señor agregó: ‘Atiende a tu sobrina, no la olvides’.

¿Extrañas la calle?

Siempre estoy pidiendo que me manden a buscar la noticia.

¿Un ídolo musical que te gustaría entrevistar?

Alejandro Sanz.

¿Dos temas para demostrar que eres fan?

‘Pisando fuerte’ y ‘Amiga mía’.

Muchas gracias por tus revelaciones…

A ustedes por hacerme recordar gratos momentos. Un saludo a los lectores.

La chica que no renuncia ni niega sus raíces. Ha construido una historia basada en el amor y fuerza por su profesión. Aunque parezca ‘Batichica’, también se ha asustado, pero supo sobreponerse. Como lo aseguró el genial Miguel de Cervantes Saavedra: “El verdadero valor se encuentra entre la cobardía y la temeridad”.